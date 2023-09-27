Україна

Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 27 Вересня 2023, 11:06

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