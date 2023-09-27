Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно коштом допомоги міжнародних партнерів. Адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити.

Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Країна витратить понад 500 млрд на зброю, зокрема — дрони. Бюджет має затвердити Верховна Рада.

Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження

Бюджет має запустити вітчизняне виробництво зброї. Прем’єр-міністр Шмигаль сказав, що кожна гривня з податків піде на оборону.

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Війна — це дорого, і коштує у трильйонах гривень. На закупівлі йдуть сотні мільярдів. Акцент нашого виробництва — це дрони, — розповів Денис Шмигаль.

Загалом бюджет дуже дефіцитний — плануємо витратити понад 3 трлн, а заробити можемо вдвічі менше. Тому Україна традиційно розраховує на допомогу партнерів. Через грантові кошти чи пільгові кредити хочуть просити $42 млрд. Це гроші на пенсії та зарплати бюджетникам.

На оборону Україна зароблятиме переважно сама. На неї планують виділити 1 трлн 784 млрд грн — з них зарплати військовим 1 трлн 72 млрд. Інше — на закупівлі дронів, озброєння. Дорогою програмою є розробка ракет.

Майже 14,5 млрд спрямують на підтримку ветеранів. Це і житло, і реабілітація.

Кошти заклали і на інститут помічника ветерана для 15 тис. людей. 2 млрд запланували на гуманітарне розмінування.

Соціальні виплати не припиняться, має зрости і мінімальна зарплата. Дороги наступного року не ремонтуватимуть, спрямують майже 100 млрд цих коштів у бюджет. На відновлення пошкодженого житла людям шукатимуть донорські програми.

45 млрд гривень запланували у резервний фонд на непередбачувані витрати, наприклад, пошкодження критичної інфраструктури тощо. Не зможуть перекладати бруківку і місцеві чиновники, від них заберуть частину доходів на фронт.

Громади готові віддати певну частину, Львів втратить майже 2 млрд грн — 17% бюджету. Для прифронтових міст віддати ПДФО ще важче, адже там доходи від перебування військових — значна подушка для місцевого бюджету.

Дефіцит бюджету можуть мати понад 500 громад. Час на допрацювання бюджету ще є, тому можна ретельніше прописати доходи, видатки та переглянути, на що недоцільно витрачати кошти під час війни.

Раніше ми розповідали, яким буде курс гривні у 2024 році.

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