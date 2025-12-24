ChatGPT подводит итоги 2025 года: OpenAI запустила новую функцию

Компания OpenAI запустила для пользователей ChatGPT новую функцию под названием Итоги года. Она позволяет увидеть персонализированный обзор взаимодействия с чат-ботом за 2025 год — от тем разговоров до индивидуальной статистики использования.

О новинке сообщает MacRumors.

Что показывают Итоги года в ChatGPT

В рамках этой функции пользователи получают сводку основных тем, которые чаще всего обсуждались в течение года, а также аналитику активности — в частности количество чатов, отправленных сообщений и день с наибольшей активностью.

Помимо сухой статистики, ChatGPT формирует индивидуальный стиль общения пользователя — на основе манеры письма или речи. Также система определяет условный архетип пользователя в зависимости от того, с какой целью он чаще всего обращался к чат-боту.

Среди нестандартных элементов Итогов года — персональное стихотворение, символическая награда за год и краткий прогноз на следующий период. Таким образом OpenAI пытается сделать годовой обзор не только информативным, но и эмоционально вовлекающим.

Как получить доступ

Чтобы посмотреть свой год в ChatGPT, достаточно ввести запрос: Покажи мне мой год в ChatGPT в мобильном приложении. Важно, чтобы в настройках была включена история чатов — без этого функция работать не будет.

На данный момент Итоги года доступны пользователям в США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Появится ли функция в других странах — в компании пока не уточняют.

В конце 2025 года пользователи могут подвести собственные цифровые итоги не только в ChatGPT. Помимо чат-бота, годовой обзор уже доступен и в YouTube.

