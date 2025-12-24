ChatGPT підбиває підсумки 2025 року: OpenAI запустила нову функцію

Компанія OpenAI запустила для користувачів ChatGPT нову функцію під назвою Підсумки року. Вона дозволяє побачити персоналізований огляд взаємодії з чат-ботом за 2025 рік — від тем розмов до індивідуальної статистики використання.

Про новинку повідомляє MacRumors.

Що показують Підсумки року в ChatGPT

У межах цієї функції користувачі отримують зведення основних тем, які найчастіше обговорювалися протягом року, а також аналітику активності — зокрема кількість чатів, надісланих повідомлень і день із найбільшою активністю.

Окрім сухої статистики, ChatGPT формує індивідуальний стиль спілкування користувача — на основі манери письма або мовлення. Також система визначає умовний архетип користувача залежно від того, з якою метою він найчастіше звертався до чат-бота.

Серед нестандартних елементів Підсумків року — персональний вірш, символічна «нагорода» за рік і короткий прогноз на наступний період. Таким чином OpenAI намагається зробити річний огляд не лише інформативним, а й емоційно залучаючим.

Як отримати доступ

Щоб переглянути свій рік у ChatGPT, достатньо ввести запит: Покажи мені мій рік у ChatGPT у мобільному застосунку. Важливо, щоб у налаштуваннях була увімкнена історія чатів — без цього функція не працюватиме.

Наразі Підсумки року доступні користувачам у США, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Австралії. Чи з’явиться функція в інших країнах — у компанії поки не уточнюють.

Наприкінці 2025 року користувачі можуть підбити власні цифрові підсумки не лише в ChatGPT. Крім чат-бота, річний огляд уже доступний і в YouTube.

