Червоне — то любов: в Одессе влюбленные пары сдали кровь ко Дню Святого Валентина

Утром в городском отделении трансфузиологии многолюдно. Одесситы пришли сюда, чтобы сдать кровь на нужды бойцов ВСУ. Впрочем, решили это сделать необычным способом — вместе со своими любимыми.

Дмитрий и Наталья встречаются шесть лет. Каждый из них является донором, впрочем, вместе кровь еще не сдавали.

— Я увидела в Telegram-канале Донор Одесса, что будет такая акция. Говорю парню: “Давай пойдем”. А он за любой движ, кроме голодовки. Мы приготовились и пришли. Знаем, что нельзя есть жирное и жареное накануне. Также у нас нет заболеваний. Так что смогли в очередной раз стать донорами, — говорит Наталья.

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А вот Юлия и Игорь Смирновы вместе почти 40 лет. Женщина только во время полномасштабной войны сдает кровь уже в третий раз, а для ее мужа это новый опыт.

— В ВСУ в нашем возрасте не берут, а что-то полезное делать хочется. Мы пришли сдать кровь.

Так День влюбленных мы еще не отмечали. Утром сдали кровь, а вечером приготовим вкусный ужин и зажжем свечи.

— Хотя и они уже часть обыденности, потому что экономим электроэнергию, — рассказывает мужчина.

Акция Червоне — то любов ко Дню влюбленных прошла в Одессе впервые. Но в городском отделении трансфузиологии надеются, что это станет хорошей традицией. В общей сложности донорами стали пять пар, впрочем, кровь сдавали не только влюбленные.

Слова “кровь” и “любовь” рифмуются. И когда человек отдает свою кровь для спасения других, это та любовь, которую каждый из нас может подарить друг другу.

— Сегодня пары сдают кровь на нужды бойцов ВСУ. Но не забываем, что есть люди, которые болеют, попадают в аварии и т.д. Так что кровь нужна всегда. И ее всегда не хватает, — говорит организатор акции Елена Вельможко.

Стать донором легко, говорят в городском отделении трансфузиологии. Сделать это может любой человек в возрасте от 18 до 60 лет. Главное — иметь при себе паспорт и подготовиться.

За 48 часов до кровосдачи не употреблять алкоголь, накануне поужинать и позавтракать легкой углеводной пищей. Противопоказанием могут быть татуировка, пирсинг или операция, сделанные менее полугода назад. Также донор должен быть здоров и не принимать лекарства за две недели до кровосдачи.

В банке крови всегда нехватка. Особенно это стало ощутимо во время полномасштабной войны. Так что доноров здесь всегда ждут. А когда конкретная группа крови нужна срочно — информация распространяется в соцсетях и Telegram-канале Донор Одесса.









Фото: Александра Ченкова

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