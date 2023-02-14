Червоне — то любов: в Одесі закохані пари здали кров до Дня Святого Валентина

Зранку у міському відділенні трансфузіології достатньо людяно. Містяни прийшли сюди, щоб здати кров на потреби бійців ЗСУ. Втім, вирішили це зробити незвичним способом — разом зі своїми коханими.

Дмитро на Наталя зустрічаються шість років. Кожен з них є донором, втім, разом кров ще не здавали.

— Я побачила у Telegram-каналі Донор Одеса, що буде така акція. Кажу хлопцю: “Давай підемо”. А він за будь-який двіж, окрім голодування. Ми підготувалися і прийшли сюди. Знаємо, що не можна їсти жирне та смажене напередодні. Також ми не маємо захворювань. Тож змогли вчергове стати донорами, — каже Наталя.

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А от Юлія та Ігор Смірнови разом майже 40 років. Жінка тільки за час повномасштабної війни здає кров уже втретє, а от для її чоловіка це новий досвід.

— До ЗСУ в нашому віці не беруть, а щось корисне робити хочеться. Тож ми прийшли здати кров.

Так День закоханих ми ще не відзначали. Зранку здали кров, а ввечері приготуємо смачну вечерю та запалимо свічки.

— Хоча й вони вже є буденністю, бо економимо електроенергію, — розповідає чоловік.

Акція Червоне — то любов до Дня закоханих пройшла в Одесі вперше. Та у міському відділенні трансфузіології сподіваються, що це стане доброю традицією. Загалом донорами стали п’ять пар, втім, кров здавали не лише закохані.

Слова “кров” та “любов” римуються. І коли людина віддає свою кров для порятунку інших, це та любов, яку кожен з нас може подарувати одне одному.

Сьогодні пари здають кров на потреби бійців ЗСУ. Але не забуваємо, що є люди, які хворіють, потрапляють в аварії тощо. Тож кров потрібна завжди. І її завжди не вистачає, — каже організаторка акції Олена Вельможко.

Стати донором легко, кажуть у міському відділенні трансфузіології. Зробити це може будь-яка людина від 18 до 60 років. Головне — мати при собі паспорт і підготуватися.

За 48 годин не вживати алкогольних напоїв, напередодні повечеряти та поснідати легкою вуглеводною їжею. Протипоказанням можуть бути татуювання, пірсинг або операція, зроблені менш ніж півроку тому. Також донор має бути здоровим і не приймати ліків за два тижні до кровоздачі.

У банку крові завжди нестача. Особливо це стало відчутно під час повномасштабної війни. Тож донорів тут завжди чекають. А коли конкретна група крові потрібна терміново — інформацію поширюють у соцмережах та Telegram-каналі Донор Одеса.









Фото: Олександра Ченкова

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