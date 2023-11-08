Заказное убийство или несчастный случай? ДБР выделило основную версию гибели Геннадия Частякова

Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала Яне Брензей, что в уголовном производстве по гибели помощника Залужного Геннадия Частякова есть четыре версии. Читай, было ли это заказное убийство, или несчастный случай.

Четыре версии гибели Геннадия Частякова: что говорят в ГБР

Основной версией ГБР считает несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством. Однако есть еще три версии, как это могло быть. Они выдвинуты в уголовном производстве.

— Вторая версия, о которой мы можем говорить, могло случиться умышленное убийство и завершенное покушение на убийство членов семьи Частякова, завуалированное под непреднамеренное убийство или несчастный случай, организованный по заказу спецслужб РФ с целью дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

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Третьей версией в ГБР считают убийство из-за неприязненных отношений — это могла быть месть, ревность со стороны сослуживцев.

— Еще одной версией, которую рассматривают, является покушение на умышленное убийство другого должностного лица высшего офицерского состава аппарата главкома ВСУ, то есть не Частякова, — сообщила Татьяна Сапьян.

Наиболее вероятной считают первую версию. Сейчас назначен ряд экспертиз, продолжается допрос свидетелей и устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие трагическому событию. У следствия есть несколько месяцев для выявления виновного, в случае, если подтвердится версия, кроме основной.

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