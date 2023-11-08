Замовне вбивство або нещасний випадок? ДБР виділило основну версію загибелі Геннадія Частякова

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла Яні Брензей, що у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Залужного Геннадія Частякова є чотири версії. Читай, чи було це замовне убивство, чи нещасний випадок.

Чотири версії загибелі Геннадія Частякова: що кажуть у ДБР

Основною версією ДБР вважає нещасний випадок внаслідок необережного поводження із вибуховим пристроєм. Проте є ще три версії, як усе могло статися. Їх висунуто у кримінальному провадженні.

— Друга версія, про яку ми можемо говорити — могло трапитися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальоване під неумисне вбивство або нещасний випадок, організований на замовлення спецслужб РФ з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

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Третьою версією у ДБР вважають вбивство через неприязні відносини — це могла бути помста, ревнощі з боку колег по службі.

— Ще однією версією, яку розглядають, є здійснення замаху на умисне вбивство іншої службової особи вищого офіцерського складу апарату головкома ЗСУ, тобто не Частякова, — повідомила Тетяна Сапьян.

Найімовірнішою є перша версія. Нині призначено низку експертиз, триває допит свідків та встановлюються обставини, що передували трагічній події. У слідства є кілька місяців на виявлення винного, у разі, якщо підтвердиться версія, крім основної.

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