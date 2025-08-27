Разрушенное жилье будут проверять дистанционно: где доступна такая возможность

В Кабинете министров Украины решили расширить перечень территорий, где будут проводить обследование поврежденного или уничтоженного жилья украинцев в результате войны. Теперь проверки будут проводить не только в зонах активных боевых действий, но и там, где возможны боевые действия.

Рассказываем подробнее, кто получил шанс на денежную компенсацию за разрушенное жилье.

Проверки разрушенного жилья расширили: кто будет иметь право на компенсацию

Такая информация размещена на сайте Министерства цифровой трансформации. Расширен перечень территорий именно для дистанционного обследования жилья.

Еще большее количество украинцев, чьи дома уничтожила российская агрессия, будут иметь доступ к компенсации и жилищным сертификатам єВідновлення.

К территориям возможных боевых действий входят 175 громад в следующих областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Эти территории расположены рядом с активными боевыми действиями, или оккупированными, граничащими с территорией РФ. Громады, которые считаются территорией возможных боевых действий, можно найти по этой ссылке.

Теперь жители этих громад имеют право на обследование разрушенного или поврежденного жилья. Комиссии, работающие при органах местного самоуправления или ОВА, будут использовать такие средства для проверки состояния домов:

спутниковые снимки;

съемки с БпЛА;

фото и видео от владельцев жилья.

На основе фото и видео, полученных самостоятельно, а также от владельцев комиссии будут составлять акт дистанционного обследования и вносить его в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Этот документ является основанием для получения жилищного сертификата на покупку нового жилья. Недавно на єВідновлення выделили дополнительные 4,8 млрд грн. На них будут выдаваться жилищные сертификаты по проекту HOME: компенсация за уничтоженное жилье. Этих денег должно хватить на новое жилье для 3700 семей.

Постановление о дистанционном обследовании жилья на территориях активных боевых действий заработало с июля 2025 года.

Вікна-Новини делились, реально ли получить компенсацию за разрушенное жилье в оккупации.

