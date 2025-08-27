Для тебе Новини

Зруйноване житло перевірятимуть дистанційно: де доступна така можливість

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Серпня 2025, 14:00
Дистанційне обстеження зруйнованого житла
Дистанційне обстеження зруйнованого житла Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь