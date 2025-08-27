Зруйноване житло перевірятимуть дистанційно: де доступна така можливість

У Кабінеті міністрів України вирішили розширити перелік територій, де проводитимуть обстеження пошкодженого чи знищеного житла українців унаслідок війни. Тепер перевірки проводитимуть не лише в зонах активних бойових дій, а й там, де можливі бойові дії.

Розповідаємо детальніше, хто отримав шанс на грошову компенсацію за зруйноване житло.

Перевірки зруйнованого житла розширили: хто матиме право на компенсацію

Така інформація опублікована на сайті Міністерства цифрової трансформації. Йдеться, що розширено перелік територій саме для дистанційного обстеження житла.

Ще більша кількість українців, чиї домівки знищила російська агресія, матимуть доступ до компенсації та житлових сертифікатів єВідновлення.

До територій можливих бойових дій належать 175 громад у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська.

Ці території розташовані поруч з активними бойовими діями, або такими, що окуповані, межують з територією РФ. Громади, які вважаються територією можливих бойових дій можна знайти за цим посиланням.

Відтепер жителі цих громад мають право на обстеження зруйнованого чи пошкодженого житла. Комісії, що працюють при органах місцевого самоврядування чи ОВА, використовуватимуть такі засоби для перевірки стану будинків:

супутникові знімки;

знімання з БпЛА;

фото та відео від власників житла.

На основі фото та відео, здобутих самостійно, а також від власників, комісії складатимуть акт дистанційного обстеження і вноситимуть його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Цей документ є підставою для отримання житлового сертифіката на купівлю нового житла. Нещодавно на єВідновлення виділили додаткові 4,8 млрд грн. На них видаватимуть житлові сертифікати за проектом HOME: компенсація за знищене житло. Цих коштів має вистачити на нове житло для 3 700 родин.

Постанова про дистанційне обстеження житла на територіях активних бойових дій запрацювала з липня 2025.

Вікна-Новини ділилися, чи реально отримати компенсацію за зруйноване житло в окупації.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!