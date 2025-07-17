BRIEF: новое правительство, убийство на полигоне и Зеленский о демобилизации — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 17 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 17 июля

В Украине разрешили службу после 60 лет. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект. Теперь те, кому исполнилось 60 лет, смогут служить по годовому контракту, если у них нет проблем со здоровьем. В Минобороны рекомендовали привлекать 60+ лет бойцов на небоевые должности.

Юлия Свириденко стала новым премьер-министром Украины. А Ольга Стефанишина займет должность Специального уполномоченного президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

В Украину вернули 1000 тел павших военных. По утверждению россиян, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

На Гончаровском полигоне курсант застрелил инструкторов. Трагедия произошла на учебном полигоне в Черниговской области 16 июля. К расследованию присоединилась Служба безопасности Украины. Вероятная версия трагедии состоит в том, что курсант мог иметь пророссийские взгляды и нежелание служить. Подозреваемый задержан, продолжается досудебное расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы нардепа о демобилизации военных. Он заявил, что военные вернутся домой после победы Украины. Зеленский добавил, что ротации будут возможны, если депутаты будут лично помогать армии на передовой.

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Международные новости сегодня, 17 июля

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Украине передадут как можно скорее дополнительные системы ПВО Patriot. Подготовка уже идет.

Соцопрос в США показал, что все больше сторонников Трампа стали поддерживать помощь Украине, если инициативы представляются как принадлежащие именно Трампу. Ситуация стала разворачиваться в лучшую сторону.

Посол Украины в Праге Василий Зварыч рассказал, как будут работать чешские компании в Украине. В частности, правительство Чехии выбрало для себя Днепропетровскую область. Там уже работает более 20 чешских компаний. Продолжается масштабное сотрудничество, и уже скоро там откроют чешское посольство. Чехи будут заниматься очисткой воды, энергообеспечением, восстановлением больниц.

Россияне назвали для себя новые законные цели. В частности, они решили атаковать европейские спутники и глушить их.

Сирия и лидеры друзкого меньшинства объявили о перемирии после вмешательства Израиля в ситуацию. Неизвестно, будут ли стороны придерживаться соглашения. Перед этим Израиль нанес авиаудары по Дамаску для защиты религиозных общин друзов.

Ранее мы рассказывали, где объявлено штормовое предупреждение в Украине.

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