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BRIEF: новое правительство, убийство на полигоне и Зеленский о демобилизации — главное за день

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 июля 2025, 18:00
новости Украины

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