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BRIEF: новий уряд, вбивство на полігоні і Зеленський про демобілізацію — головне за день

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Липня 2025, 18:00
новини України

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