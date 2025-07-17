BRIEF: новий уряд, вбивство на полігоні і Зеленський про демобілізацію — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 17 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 17 липня

В Україні дозволили службу після 60 років. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект. Тепер ті, кому виповнилося 60 років, зможуть служити за річним контрактом, якщо не мають проблем зі здоров’ям. У Міноборони рекомендували залучати 60+ років бійців на небойові посади.

Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України. А Ольга Стефанішина обійме посаду Спеціальної уповноваженої президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

В Україну повернули 1000 тіл полеглих військових. За твердженням росіян, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

На Гончарівському полігоні курсант застрелив інструкторів. Трагедія сталася на навчальному полігоні у Чернігівській області 16 липня. До розслідування долучилася Служба безпеки України. Ймовірна версія трагедії полягає у тому, що курсант міг мати проросійські погляди і небажання служити. Підозрюваного затримано, триває досудове розслідування.

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання нардепа про демобілізацію військових. Він заявив, що військові повернуться додому після перемоги України. Зеленський додав, що ротації будуть можливими, якщо депутати особисто допомагатимуть армії на передовій.

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Міжнародні новини сьогодні, 17 липня

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що Україні передадуть додаткові системи ППО Patriot якнайшвидше. Підготовка уже триває.

Соцопитування у США показало, що дедалі більше прихильників Трампа стали підтримувати допомогу Україні, якщо ініціативи подаються як ті, що належать саме Трампу. Ситуація стала розгортатися у кращий бік.

Посол України у Празі Василь Зварич розповів, як працюватимуть чеські компанії в Україні. Зокрема уряд Чехії вибрав для себе Дніпропетровську область. Там уже працюють понад 20 чеських компаній. Триває масштабна співпраця, і вже невдовзі там відкриють чеське посольство. Чехи займатимуться очищенням води, енергозабезпеченням, відбудовою лікарень.

Росіяни назвали для себе нові законні цілі. Зокрема вони вирішили атакувати європейські супутники та глушити їх.

Сирія та лідери друзької меншини оголосили про перемир’я після втручання Ізраїля у ситуацію. Невідомо, чи сторони дотримуватимуться угоди. Перед цим Ізраїль завдав авіаударів по Дамаску задля захисту релігійних громад друзів.

Раніше ми розповідали, де оголошено штормове попередження в Україні.

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