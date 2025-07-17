Штормове попередження в Україні — де можливі шквали та град

Зберігай пильність протягом 17 липня — Укргідрометцентр оголосив штормове попередження майже в усій Україні. Очікуються вітер, дощі та інші небезпечні метеорологічні явища.

Штормове попередження в Україні: шквальний вітер та дощ в деяких областях

Український гідрометцентр попереджає, що 17 липня вранці та вдень очікуються значні дощі з грозами на Закарпатті та Прикарпатті.

У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень також грози, також подекуди град та шквали 15-20 м/с.

— Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, — додають синоптики.

В Україні оголошений І рівень небезпечності (жовтий).

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Інші попередження від Укргідрометцентру

Додамо, що синоптики також попередили про небезпечні гідрологічні явища.

17-18 липня, у зв’язку з очікуваними значними опадами, на окремих річках суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується продовження поступового підвищення рівнів води на 0,1-0,6 м.

Можливі затоплення заплав на річці Західний Буг біля поста Кам’янка-Бузька та річці Полтва біля поста Буськ (Львівська область).

На річці Солокія біля поста Шептицький можливий початковий вихід води на заплаву та перевищення відмітки затоплення сільськогосподарських угідь. Загальний рівень небезпеки — жовтий.

Нагадаємо, що сильні зливи на Заході України спричинила підтоплення Львова та його околиць.

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