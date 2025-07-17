Штормове попередження в Україні — де можливі шквали та град

Фото Unsplash Зберігай пильність протягом 17 липня — Укргідрометцентр оголосив штормове попередження майже в усій Україні. Очікуються вітер, дощі та інші небезпечні метеорологічні явища. Штормове попередження в Україні: шквальний вітер та дощ в деяких областях Український гідрометцентр попереджає, що 17 липня вранці та вдень очікуються значні дощі з грозами на Закарпатті та Прикарпатті. У більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень також грози, також подекуди град та шквали 15-20 м/с. — Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, — додають синоптики. В Україні оголошений І рівень небезпечності (жовтий). Читати на тему Погода на липень 2025 в Україні: чекати дощів чи засухи Дізнайся про особливості погоди в липні 2025. Інші попередження від Укргідрометцентру Додамо, що синоптики також попередили про небезпечні гідрологічні явища. 17-18 липня, у зв’язку з очікуваними значними опадами, на окремих річках суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується продовження поступового підвищення рівнів води на 0,1-0,6 м. Можливі затоплення заплав на річці Західний Буг біля поста Кам’янка-Бузька та річці Полтва біля поста Буськ (Львівська область). На річці Солокія біля поста Шептицький можливий початковий вихід води на заплаву та перевищення відмітки затоплення сільськогосподарських угідь. Загальний рівень небезпеки — жовтий. Нагадаємо, що сильні зливи на Заході України спричинила підтоплення Львова та його околиць. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter