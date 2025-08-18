BRIEF: погибшие в Харькове, карантин в Одессе и интервью Сырского — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 18 августа, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 18 августа

Россия атаковала Индустриальный район Харькова беспилотниками типа Герань-2. Зафиксировано попадание в пятиэтажное здание, погибли семь человек, среди них двое детей.

Утром Россия также обстреляла Запорожье баллистическими ракетами. Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения. Погибли три человека.

ВСУ освободили населенные пункты Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области. По сообщению пресс-службы ДШВ, ныне села полностью зачищены от российских оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг применяет под Покровском тактику тысячи порезов — наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Эта тактика принесла результаты, когда РФ продвинулась до 10-12 км в несколько населенных пунктов.

На Покровском направлении военный РФ расстрелял гражданского, сообщает Офис генпрокурора. В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского оккупант с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу.

В Киеве простились с погибшим на войне художником Давидом Чичканом. Он скончался утром 10 августа от полученных ранений в Запорожском направлении.

В больнице Киева после введения анестезии скончалась 10-летняя девочка. При снятии гипса ей ввели обезболивающее, а затем состояние ребенка ухудшилось. Через несколько часов она погибла. По факту происшествия проводится досудебное расследование.

На возобновление работы Запорожской АЭС после освобождения территории уйдут годы, заявила министр энергетики Светлана Гринчук. Пока неизвестно, что россияне делали со станцией, поэтому после деоккупации эксперты должны провести тщательную проверку.

Кабинет министров планирует в 2026 году начать достройку энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Согласно программе действий нового правительства, не позднее 31 октября 2025 года Кабмин собирается обновить технико-экономическое обоснование проекта и подать его в Раду.

Украина нуждается в 45 миллиардах долларов внешнего финансирования. Это включает в себя дефицит бюджета и расходы по погашению внешних долгов, добавил министр финансов Сергей Марченко.

В Одесской областной клинической больнице и Одесском областном перинатальном центре введены карантинные ограничения в связи с распространением COVID-19. В частности, вводят усиленный санитарно-эпидемический контроль и ограничат доступ в отделение.

Международные новости сегодня, 18 августа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина якобы атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод. В результате этого поставки нефти остановились. Глава МИД Украины Андрей Сибига посоветовал ему посылать жалобы по поводу перебоев России, которая не хочет заканчивать войну.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна не будет размещать военный контингент в Украине. Он добавил, что Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. А дополнительное размещение в Украине, вероятно, стало бы слишком большой нагрузкой.

В Испании и Португалии из-за жары горят леса. В регионе фиксируют аномальные высокие температуры. На восточном побережье, где дневная температура может достигнуть 44 °C, объявлен красный уровень опасности.

Афганистан находится на грани голода. Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о невозможности помочь сотням тысяч людей. Засуха, резкое сокращение помощи и вынужденное возвращение 1,5 миллиона человек из Ирана и Пакистана привели к росту недоедания.

