Враг направил четыре БПЛА типа Герань-2 в пятиэтажный многоквартирный жилой дом в Харькове. Под атакой оказался Индустриальный район. Как сообщает глава ОВА Олег Синегубов и ГСЧС, есть погибшие, среди них дети.

Индустриальный район Харькова под ударом: разрушена 5-этажка

В результате обстрелов погибли пять человек, из них двое детей. 20 человек пострадали, в том числе шестеро детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются, поэтому количество может меняться.

Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах дома. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы.

Сообщается, что среди погибших 1,5-летняя девочка и 16-летний парень, пострадали 30 человек.

Погибли члены одной семьи — 46-летний отец и его полуторагодовалый ребенок, рассказал Суспільному руководитель полиции Харьковской области Петр Токарь.

— Также мы констатируем смерть женщины в возрасте 67 лет. То, что отец и ребенок, уже установлено, что касается женщины, причастность и родство человека к этой семье еще устанавливается.

Во время проведения работ спасателям ГСЧС удалось живыми деблокировать из-под завалов молодую женщину и мужчину. Есть информация о других людях под завалами.

В общей сложности повреждено 19 многоквартирных домов и 25 автомобилей. Ликвидация последствий продолжается.

Атака Индустриального района Харькова: фото

Погибли отец и дочь… РФ атаковала Индустриальный район Харькова / 14 Фотографий

Россия продолжает убивать украинцев, несмотря на то, что изображает готовность к переговорам. Мы рассказывали, скольких человек убила РФ за время войны.

