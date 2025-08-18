Ворог направив чотири БпЛА типу Герань-2 в п’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок у Харкові. Під атакою опинився Індустріальний район. Як повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов та ДСНС, є загиблі, серед них діти.

Індустріальний район Харкова під ударом: зруйновано 5-поверхівку

Внаслідок обстрілів загинуло семеро людей, з них двоє дітей. 20 людей постраждали, серед них шестеро дітей. Аварійно-рятувальні роботи тривають, тож кількість може змінюватися.

Спалахнули пожежі у квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах будинку. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали.

Повідомляється, що серед загиблих 1,5-річна дівчинка і 16-річний хлопець, постраждали 30 людей.

Загинули члени однієї родини — 46-річний батько та його півторарічна дитина, розповів Суспільному керівник поліції Харківщини Петро Токар.

— Також ми констатуємо смерть жінки віком 67 років. Те, що це батько та дитина, вже встановлено, що стосується жінки, причетність та спорідненість людини до цієї родини ще встановлюється.

Під час проведення робіт рятувальникам ДСНС вдалось живими деблокувати з-під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про інших людей під завалами.

Загалом пошкоджено 19 багатоквартирних будинків та 25 автомобілів. Ліквідація наслідків триває.

Атака Індустріального району Харкова: фото

Загинули батько й донечка… РФ атакувала Індустріальний район Харкова / 14 Фотографій

Росія продовжує вбивати українців, попри те, що вдає готовність до переговорів. Ми розповідали, скількох людей вбила РФ за час війни.

