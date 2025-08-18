BRIEF: загиблі у Харкові, карантин в Одесі та інтерв’ю Сирського — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 18 серпня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 18 серпня

Росія атакувала Індустріальний район Харкова безпілотниками типу Герань-2. Зафіксовано влучання в п’ятиповерховий будинок, загинуло семеро людей, серед них двоє дітей.

Вранці Росія також обстріляла Запоріжжя балістичними ракетами. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення. Загинуло троє людей.

ЗСУ звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка у Донецькій області. За повідомленням прес-служби ДШВ, нині села повністю зачищені від російських окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог застосовує під Покровськом тактику “тисячі порізів” — наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Ця тактика принесла результати, коли РФ просунулась до 10-12 км до декількох населених пунктів.

На Покровському напрямку військовий РФ розстріляв цивільного, повідомляє Офіс генпрокурора. В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського окупант з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі.

У Києві попрощалися із загиблим на війні художником Давидом Чичканом. Він помер вранці 10 серпня від отриманих поранень на Запорізькому напрямку.

У лікарні Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка. Під час зняття гіпсу їй ввели знеболювальне, а згодом стан дитини погіршився. Через кілька годин вона загинула. За фактом події проводиться досудове розслідування.

На відновлення роботи Запорізької АЕС після звільнення території знадобляться роки, заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Поки що невідомо, що саме росіяни робили зі станцією, тому після деокупації експерти мають провести ретельну перевірку.

Кабінет міністрів планує вже у 2026 році розпочати добудування енергоблоків №3 і №4 на Хмельницькій АЕС. Згідно з програмою дій нового уряду, не пізніше 31 жовтня 2025 року Кабмін збирається оновити техніко-економічне обґрунтування проекту та подати його до Ради.

Україна потребує 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це включає дефіцит бюджету та видатки з погашення зовнішніх боргів, додав міністр фінансів Сергій Марченко.

В Одеській обласній клінічній лікарні та в Одеському обласному перинатальному центрі введені карантинні обмеження у зв’язку з поширенням COVID-19. Зокрема вводять посилений санітарно-епідемічний контроль та обмежать доступ у відділення.

Міжнародні новини сьогодні, 18 серпня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито атакувала нафтопровід, який веде до Угорщини. Внаслідок цього постачання нафти зупинилося. Очільник МЗС України Андрій Сибіга порадив йому надсилати скарги щодо перебоїв Росії, яка не хоче закінчувати війну.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме військового контингенту в Україні. Він додав, що Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. А додаткове розміщення в Україні, ймовірно, стало б занадто великим навантаженням.

В Іспанії та Португалії через спеку горять ліси. У регіоні фіксують аномальні високі температури. На східному узбережжі, де денна температура може досягти 44 °C, оголошено червоний рівень небезпеки.

Афганістан перебуває на межі голоду. Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє про неможливість допомогти сотням тисяч людям. Посуха, різке скорочення допомоги та вимушене повернення 1,5 мільйона осіб з Ірану та Пакистану призвели до зростання недоїдання.

Ми також розповідали, що Україна розпочала серійне виробництво нових крилатих ракет Фламінго.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!