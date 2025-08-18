Зранку 18 серпня росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Інформація про руйнування уточнюється. Кількість поранених зросла. Що відомо про удар по Запоріжжю та останні новини міста — читай у матеріалі.

Останні новини Запоріжжя: росіяни вгатили балістичними ракетами по місту

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до шести людей.

Прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста.

Двоє поранених у тяжкому стані, вони у шпиталях.

До медиків продовжують надходити повідомлення про потерпілих.

На місці працюють рятувальники. Виникла пожежа у торгівельних павільйонах площею 500 кв.м.

Удар по Запоріжжю: фото

Палає пожежа, лежать поранені: росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю / 6 Фотографій

Фото: ДСНС

Атака на Запоріжжя 18 серпня: відео

