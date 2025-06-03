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BRIEF: Крымский мост под ударом, ракеты по Сумам и новые политические виражи — главное за день

Мария Дзюба, редактор сайта 03 июня 2025, 18:00
BRIEF: Крымский мост под ударом, ракеты по Сумам и новые политические виражи — главное за день
Фото Pexels

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