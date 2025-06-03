BRIEF: Крымский мост под ударом, ракеты по Сумам и новые политические виражи — главное за день

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Важные новости Украины и мира за вторник, 3 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 3 июня

3 июня по центру Сум был нанесен ракетный удар. В результате атаки погибли люди, повреждены жилые дома, продолжаются спасательные работы.

РФ осуществила по Одессе очередной ракетный удар, в результате которого пять человек получили ранения, а склады и автотранспорт были уничтожены. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

Российская ракета Кинжал попала по портовой инфраструктуре Николаевщины, нанеся серьезные повреждения стратегических объектов. Ведется оценка ущерба и восстановительные работы.

Служба безопасности Украины третий раз ударила по Крымскому мосту, организовав взрыв под водой, что повлекло за собой аварийное состояние опор. Эта операция усложнила функционирование стратегического объекта, соединяющего украинский полуостров с материковой частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически признала факт похищения украинских детей. Это открывает новые возможности для международного реагирования на преступление.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение начать День военных корреспондентов и свободы журналистики в честь украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в плену. Первые официальные мероприятия пройдут осенью 2025 года.

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о введении института военного омбудсмена. Этот шаг направлен на защиту прав военнослужащих и усиление контроля над соблюдением законности в Вооруженных силах.

Президент Зеленский сообщил о возможном дефиците газа в стране из-за атак российских войск на критическую энергетическую инфраструктуру. В настоящее время принимаются меры по минимизации последствий и стабилизации поставок.

Украинский валютный рынок демонстрирует рост курса доллара уже второй день подряд, что связано с внутренними и внешними вызовами.

Верховная Рада приняла закон о создании новых типов банков, которые будут ориентироваться на цифровые технологии и упрощенные финансовые услуги.

Парламент также поддержал закон, усиливающий уголовную ответственность за обращение санкций против России, предусматривая тюремные сроки и миллионные штрафы.

Читать по теме Единая роуминговая зона с ЕС: когда заработает и что изменится для украинцев Какие преимущества дает единственная роуминговая зона Украины с ЕС.

Международные новости сегодня, 3 июня

В России выразили готовность провести третий раунд переговоров с Украиной, установив дедлайн на осень. В украинских властях пока не дают официальных комментариев по этому заявлению.

Министерство иностранных дел Молдовы официально предостерегло своих граждан воздерживаться от поездок в Россию. Это связано с ухудшением ситуации безопасности и риском произвола со стороны российских правоохранительных органов, в том числе случаями безосновательных задержаний.

В Южной Корее проходят внеочередные президентские выборы. Фаворитом предвыборной гонки является кандидат от оппозиционной Демократической партии Ли Чже Мьон, который опережает кандидата от руководящей консервативной партии Ким Мун Су.

Правительство Нидерландов распалось утром 3 июня после того, как лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Уилдерс вышел из коалиции. Причиной стал отказ партнеров согласиться с его планом по ограничению убежища для мигрантов.

Великобритания угрожает судебным иском Роману Абрамовичу, требуя передать миллиардные средства по продаже футбольного клуба Челси в поддержку Украины.

Ранее мы сообщали, что на форуме Europe Civil Security в Варшаве Украина представила свой передовой опыт в сфере гражданской безопасности, что помогает формировать новые стандарты защиты в Европе.

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