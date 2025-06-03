BRIEF: Кримський міст під ударом, ракети по Сумах і нові політичні віражі — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за вівторок 3 червня, далі в матеріалі. Новини України сьогодні, 3 червня 3 червня по центру Сум було завдано ракетного удару. Внаслідок атаки загинули люди, пошкоджено житлові будинки, тривають рятувальні роботи.

РФ здійснила по Одесі черговий ракетний удар, внаслідок якого п’ятеро людей отримали поранення, а склади та автотранспорт було знищено. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події.

Російська ракета Кинджал влучила по портовій інфраструктурі Миколаївщини, спричинивши серйозні пошкодження стратегічних об’єктів. Ведеться оцінка збитків та відновлювальні роботи.

Служба безпеки України втретє вдарила по Кримському мосту, організувавши вибух під водою, що спричинило аварійний стан опор. Ця операція ускладнила функціонування стратегічного об’єкта, що з’єднує український півострів із материковою частиною Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично визнала факт викрадення українських дітей. Це відкриває нові можливості для міжнародного реагування на цей злочин.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення започаткувати День воєнних кореспондентів і свободи журналістики на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Перші офіційні заходи відбудуться восени 2025 року.

Верховна Рада України підтримала законопроект про запровадження інституту військового омбудсмена. Цей крок спрямований на захист прав військовослужбовців і посилення контролю за дотриманням законності в Збройних силах.

Президент Зеленський повідомив про можливий дефіцит газу в країні через атаки російських військ на критичну енергетичну інфраструктуру. Наразі вживаються заходи для мінімізації наслідків та стабілізації постачання.

Український валютний ринок демонструє зростання курсу долара вже другий день поспіль, що пов’язано з внутрішніми та зовнішніми економічними викликами.

Верховна Рада ухвалила закон про створення нових типів банків, які орієнтуватимуться на цифрові технології та спрощені фінансові послуги.

Парламент також підтримав закон, що посилює кримінальну відповідальність за обходження санкцій проти Росії, передбачаючи тюремні терміни та мільйонні штрафи. Читати на тему Єдина роумінгова зона з ЄС: коли запрацює і що зміниться для українців Які переваги дає єдина роумінгова зона України з ЄС.

Міжнародні новини сьогодні, 3 червня

У Росії висловили готовність провести третій раунд переговорів з Україною, встановивши дедлайн на осінь. В українській владі наразі не дають офіційних коментарів щодо цієї заяви.

Міністерство закордонних справ Молдови офіційно застерегло своїх громадян утримуватися від поїздок до Росії. Це пов’язано з погіршенням безпекової ситуації та ризиком свавілля з боку російських правоохоронних органів, зокрема випадками безпідставних затримань.

У Південній Кореї проходять позачергові президентські вибори. Фаворитом передвиборчих перегонів є кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон, який випереджає кандидата від керівної консервативної партії Кім Мун Су.

Уряд Нідерландів розпався вранці 3 червня після того, як лідер ультраправої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс вийшов із коаліції. Причиною стала відмова партнерів погодитися з його планом щодо обмеження притулку для мігрантів

Велика Британія погрожує судовим позовом Роману Абрамовичу, вимагаючи передати мільярдні кошти з продажу футбольного клубу Челсі на підтримку України.

Раніше ми повідомляли, що на форумі Europe Civil Security у Варшаві Україна презентувала свій передовий досвід у сфері цивільної безпеки, що допомагає формувати нові стандарти захисту у Європі.

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