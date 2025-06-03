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BRIEF: Кримський міст під ударом, ракети по Сумах і нові політичні віражі — головне за день

Марія Дзюба, редакторка сайту 03 Червня 2025, 18:00
BRIEF: Кримський міст під ударом, ракети по Сумах і нові політичні віражі — головне за день
Фото Pexels

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