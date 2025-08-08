Для тебя Новости

GPT-5 уже в доступе: он глубже думает и генерирует видео и звук просто по описанию

Ольга Петухова, редактор сайта 08 августа 2025, 13:30
chat gpt 5
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь