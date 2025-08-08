GPT-5 уже в доступе: он глубже думает и генерирует видео и звук просто по описанию

Искусственный интеллект становится все умнее, и у тебя есть шанс убедиться в этом: OpenAI выпустила новую модель — GPT-5, которая доступна и обычным пользователям ChatGPT (есть бесплатная версия) и разработчикам.

Что умеет GPT-5 — о функциях и возможностях новинки в материале.

GPT-5: дата выхода

7 августа OpenAI представил новую версию чата — GPT-5. По словам генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана, эта модель стала намного лучше предыдущих версий.

GPT-5 работает быстрее, дает более точные ответы и более глубоко понимает запросы.

Альтман объяснил это так: GPT-3 походил на общение с учеником старшей школы, GPT-4 уже напоминал студента университета. А GPT-5, по его словам, производит впечатление, будто вы разговариваете с экспертом, имеющим научную степень.

Главной задачей было сделать так, чтобы модель давала правдивые ответы и не врала пользователям.

GPT-5, по словам разработчиков, дает меньше ошибочных или вымышленных ответов по сравнению с предыдущими моделями, но проблема ложной информации все же остается.

Теперь внутри чата работает специальный маршрутизатор, который самостоятельно определяет, когда нужно включить более разумную версию модели — например, для твоих сложных запросов или когда ты просто попросишь: хорошо обдумай это.

Что умеет GPT-5

По словам разработчиков, новая модель искусственного интеллекта стала намного умнее и точнее.

Чат не только дает ответы, но может писать тексты, создавать стихи, делать переводы. А также разрабатывать сайты, генерировать картинки, звук, даже видео — все по одному описанию.

Она также лучше объясняет сложные вещи, дает медицинские советы (не заменяющие врача!), подсказывает в учебе — и все это гораздо точнее, чем раньше.

Еще одна крутая штука — GPT-5 помнит твои с ним разговоры.

То есть если ты вернешься в чат через несколько дней, он вспомнит, о чем вы говорили.

И еще он может проглотить очень много информации одномоментно — большие документы, тексты, целые книги.

Альтман также прогнозирует, что расширенные возможности их разработки откроют новую эпоху так называемого программного обеспечения по заказу.

Во время тестирования в OpenAI эта модель превзошла все предыдущие в умении писать код и показала лучшие результаты в тестах SWE-Bench, SWE-Lancer и Aider Polyglot.

На презентации GPT-5 через несколько секунд создал сотни строк кода для учебного вебсайта по изучению французского языка в виде интерактивной игры и сразу показал готовый интерфейс созданного сайта.

Платные и бесплатные версии GPT-5

После презентации 7 августа доступ к чату был открыт для всех пользователей. Однако бесплатные юзеры все же будут иметь определенное ограничение на количество запросов, а затем система автоматически переключится на более простую мини-версию модели.

Для разработчиков, пользующихся API OpenAI, GPT-5 будет доступен в трех вариантах с разной мощностью и стоимостью: полная версия GPT-5, а также mini и nano.

В целом, новая версия чата — это более умный помощник, функции которого все больше напоминают настоящий интеллект. Но до человеческого разума ему еще далеко.

Источник: Тheverge.

