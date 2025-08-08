GPT-5 вже у доступі: він глибше думає і генерує відео та звук лише за описом

Штучний інтелект стає все розумнішим, і у тебе є шанс переконатися в цьому: OpenAI випустила нову модель — GPT-5, яка доступна і звичайним користувачам (є безкоштовна версія) і розробникам.

Що вміє GPT-5 — про функції та можливості новинки у матеріалі.

GPT-5: дата виходу

7 серпня OpenAI презентував нову версію чату — GPT-5. За словами генерального директора компанії OpenAI Сема Альтмана, ця модель стала набагато кращою за попередні версії.

GPT-5 працює швидше, дає більш точні відповіді та глибше розуміє запити.

Альтман пояснив це так: GPT-3 був схожий на спілкування з учнем старшої школи, GPT-4 уже нагадував студента університету. А GPT-5, за його словами, справляє враження, ніби ви розмовляєте з експертом, який має науковий ступінь.

Головним завданням було зробити так, щоб модель давала правдиві відповіді і не брехала користувачам.

GPT-5, за словами розробників, дає менше помилкових або вигаданих відповідей порівняно з попередніми моделями, але проблема неправдивої інформації все ж залишається.

Та тепер усередині чату працює спеціальний маршрутизатор, який самостійно визначає, коли потрібно увімкнути більш розумну версію моделі — наприклад, для твоїх складних запитів або коли ти просто попросиш: добре обміркуй це.

Що вміє GPT-5

За словами розробників нова модель штучного інтелекту стала набагато розумнішою та точнішою.

Чат не лише дає відповіді, а й може писати тексти, створювати вірші, робити переклади. А також розробляти сайти, генерувати картинки, звук, навіть відео — усе по одному опису.

Вона також краще пояснює складні речі, дає медичні поради (які не замінюють лікаря!), підказує в навчанні — і все це набагато точніше, ніж раніше.

Ще одна крута штука — GPT‑5 пам’ятає твої з ним розмови.

Тобто якщо ти повернешся до чату через кілька днів, він згадає, про що ви говорили.

І ще він може проковтнути дуже багато інформації за один раз — великі документи, тексти, цілі книги.

Альтман також прогнозує, що розширені можливості їхньої розробки відкриють нову епоху так званого програмного забезпечення на замовлення.

Під час тестування в OpenAI ця модель перевершила всі попередні у вмінні писати код, і показала найкращі результати у тестах SWE-Bench, SWE-Lancer та Aider Polyglot.

На презентації GPT-5 за кілька секунд створив сотні рядків коду для навчального вебсайту з вивчення французької мови у вигляді інтерактивної гри і одразу показав готовий інтерфейс створеного сайту.

Платні та безкоштовні версії GPT-5

Після презентації 7 серпня доступ до чату відкрили для всіх користувачів. Проте безкоштовні юзери все ж матимуть певне обмеження на кількість запитів, а потім система автоматично переключиться на більш просту міні-версію моделі.

Для розробників, які користуються API OpenAI, GPT-5 буде доступний у трьох варіантах з різною потужністю і вартістю: повна версія GPT-5, а також mini і nano.

Загалом нова версія чату — це більш розумний помічник, функції якого усе більше нагадують справжній інтелект. Але до людського розуму йому ще далеко.

Джерело: Тheverge.

