Для тебе Новини

GPT-5 вже у доступі: він глибше думає і генерує відео та звук лише за описом

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Серпня 2025, 13:30
chat gpt 5
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь