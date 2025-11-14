Африка переживает худшую вспышку холеры за 25 лет — более 300 тысяч заражений

Африка переживает самую серьезную вспышку холеры за четверть века. Болезнь стремительно распространяется из-за нехватки чистой воды, а количество смертей превысило 7 тысяч.

О резком ухудшении эпидемиологической ситуации предупредили в Reuters.

Ангола и Бурунди среди эпицентров вспышки

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Анголе и Бурунди — там в последние недели число случаев резко увеличилось.

Эксперты связывают это с ограниченным доступом к безопасной питьевой воде и ненадлежащей обработкой сточных вод.

Холера — это острая кишечная инфекция, которая быстро распространяется в условиях низкой санитарии и может быть смертельной без своевременного лечения.

В Конго, Южном Судане и Сомали ситуация стабилизируется

В Демократической Республике Конго количество новых случаев начало снижаться, и специалисты говорят о частичном контроле над ситуацией.

В то же время в районах, где продолжаются боевые действия, риски остаются высокими из-за переполненных лагерей и дефицита чистой воды.

Улучшение также фиксируют в Южном Судане и Сомали.

Новые подозрения на вирусную геморрагическую лихорадку в Эфиопии

Отдельно CDC Africa сообщил о восьми подозреваемых случаях вирусной геморрагической лихорадки в Эфиопии.

Образцы уже направлены на лабораторное исследование, а группы быстрого реагирования работают на месте.

Mpox продолжает распространяться в нескольких странах

Заболеваемость Mpox (оспой обезьян) снижается в части регионов, однако в Кении, Гвинее, Либерии и Гане инфекция остаётся серьёзной проблемой.

Напомним, ранее мы писали о том, какие заболевания могут передаваться через воду.

