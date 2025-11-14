Африка переживає найгірший спалах холери за 25 років — понад 300 тисяч заражень

Африка переживає найсерйозніший спалах холери за чверть століття. Хвороба стрімко поширюється через нестачу чистої води, а кількість смертей перевищила 7 тисяч.

Про різке погіршення епідемічної ситуації попередили в Reuters.

Ангола та Бурунді серед епіцентрів спалаху

Найгірша ситуація наразі спостерігається в Анголі та Бурунді — там протягом останніх тижнів кількість випадків різко зросла.

Експерти пов’язують це з обмеженим доступом до безпечної питної води та неналежною обробкою стічних вод.

Холера — це гостра кишкова інфекція, яка швидко поширюється в умовах низької санітарії та може бути смертельною без своєчасного лікування.

У Конго, Південному Судані та Сомалі ситуація стабілізується

У Демократичній Республіці Конго кількість нових випадків почала зменшуватися, і фахівці говорять про частковий контроль над ситуацією.

Водночас у районах, де тривають бойові дії, ризики залишаються високими через переповнені табори та дефіцит чистої води.

Читати на тему Холера, сморід та ізоляція! Що відбувається в окупованій Авдіївці — Протягом перших двох тижнів окупації близько 100 чоловіків з міста просто зникли, — розповідає начальник Авдіївської МВА.

Покращення також фіксують у Південному Судані та Сомалі.

Нові підозри на вірусну геморагічну лихоманку в Ефіопії

Окремо CDC Africa повідомив про вісім підозрюваних випадків вірусної геморагічної лихоманки в Ефіопії. Зразки вже направлені на лабораторне дослідження, а команди швидкого реагування працюють на місці.

Захворюваність на Mpox (мавпячу віспу) зменшується в частині регіонів, однак у Кенії, Гвінеї, Ліберії та Гані інфекція залишається серйозною проблемою.

Раніше ми писали про те, які захворювання можуть передаватися через воду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!