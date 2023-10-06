Подарить свет Украине: итальянский журналист пройдет 500 км, чтобы собрать миллион евро на благотворительность

С начала полномасштабной войны прошло уже немало времени, поэтому волонтерам приходится придумывать немало активностей, чтобы привлечь людей к донатам на благотворительные проекты.

В частности, внештатный корреспондент итальянского издания Wired Italy Кевин Карбони решил пройти путь в 500 километров вдоль трассы Е373 от польской границы до Киева, чтобы собрать средства на благотворительность.

Главная цель — миллион евро, которые итальянец перечислит фондам Голоса детей и Energy Act For Ukraine. На эти средства можно будет обеспечить солнечной энергией пять больниц, или десять школ.

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Также собранные деньги могут усилить сеть психологов по всей Украине, организацией которой занимается фонд Голоса детей.

Для реализации своей затеи Кевин Карбони создал инициативу Walk to Kyiv вместе со своими коллегами Джулией Романи и Раффаэле Пекораро.

Не будет ни мира без победы Украины, крепкой поддержки психического здоровья и новой энергетической системы на базе возобновляемой энергии, — пишет журналист в своих соцсетях.

Сейчас журналист находится уже в Бородянке, поэтому у всех желающих еще есть шанс поддержать его инициативу и помочь украинским детям.

И собирают средства на благотворительность не только волонтеры, но и бывшие военнослужащие. Читай, как ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем на горы.

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