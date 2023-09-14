Бронированные черепахи помогают ВСУ! Как врачи-бизнесмены стали волонтерами

Более 50 единиц тяжелой бронированной техники для эвакуации с поля боя спасают наших защитников на фронте благодаря группе врачей-бизнесменов. Бронированные черепахи — так называется организация, которая ищет технику за границей, договаривается о ее осмотре, покупке и доставке в Украину.

С каждым месяцем таких бронированных машин, спасающих жизнь наших воинов, становится все больше. Пинцгауэры, Спартаны, Самаритяне, Султаны — военные автомобили, стоящие на вооружении передовых стран мира, благодаря группе волонтеров из пяти человек, теперь на вооружении ВСУ.

Константин основатель медицинской клиники. Более 10 лет мужчина живет в Европе. Быть волонтером никогда не планировал, однако с начала полномасштабного вторжения к нему обратились коллеги из Украины с просьбой помочь хоть чем-нибудь.

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Военный врач показал, на какой машине он должен ездить, это был УАЗ 72-го года. Я объединился с группой американских волонтеров. С ними связался и сказал, что врач едет на фронт, и мне нужна машина. Нужна военная скорая, — рассказывает член волонтерской группы Armored Turtle Константин.

В апреле 22-го пока под Киевом шли бои, а в нашей армии не было техники для эвакуации раненых с поля боя, Константин из-за границы находит, договаривается, покупает два Пинцгауэра и пригоняет их к границе.

После того как в Украину заезжает военная бронированная техника, с мужчиной связываются медики, имеющие свой бизнес. Так пять основателей разных медицинских клиник создали организацию под названием Бронированные Черепахи.

В первые месяцы войны волонтеры собирают средства за границей, вкладывают свои, находят, оформляют и завозят в Украину десятки единиц техники. С течением времени к Бронированным Черепахам обращается все большее количество бригад ВСУ, и они помогают.

Сейчас Бронированные черепахи готовятся приобрести очередной Самаритянин для 3-й штурмовой бригады.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем на горы.

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