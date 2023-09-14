Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами

Понад 50 одиниць важкої броньованої техніки для евакуації з поля бою рятують наших захисників на фронті завдяки групі лікарів-бізнесменів. Броньовані черепахи — так називається організація, що шукає техніку за кордоном, домовляється про її огляд, купівлю і доставку до України.

З кожним місяцем таких броньованих машин, що рятують життя наших воїнів стає дедалі більше. Пінцґауери, Спартани, Самаритяни, Султани — військові автомобілі, що стоять на озброєнні передових країн світу, завдяки групі волонтерів з п’яти людей, тепер на озброєнні ЗСУ.

Костянтин — засновник медичної клініки. Понад 10 років чоловік мешкає у Європі. Бути волонтером ніколи не планував, проте з початку повномасштабного вторгнення до нього звернулися колеги з України з проханням допомогти хоча б чимось.

Зараз також дивляться

Військовий лікар показав, на якій машині він мусить їздити, це був УАЗ 72-го року. Я поєднався з групою американських волонтерів. З ними зв’язався і сказав, що лікар їде на фронт, і мені треба машина. Потрібна військова швидка, — розповідає член волонтерської групи Armored Turtle Костянтин.

У квітні 22-го поки під Києвом точилися бої, а в нашої армії не було техніки для евакуації поранених з поля бою, Костянтин з-за кордону знаходить, домовляється, купує два Пінцґауери та приганяє їх до кордону.

Після того, як до України заїжджає військова броньована техніка, з чоловіком зв’язуються медики, що мають свій бізнес. Так п’ять засновників різних медичних клінік створюють організацію під назвою Броньовані Черепахи.

У перші місяці війни волонтери збирають кошти за кордоном, вкладають свої, знаходять, оформлюють та завозять до України десятки одиниць техніки. З плином часу до Броньованих Черепах звертається дедалі більше бригад ЗСУ, і вони допомагають.

Наразі Броньовані черепахи готуються придбати черговий Самаритянин для 3-ої штурмової бригади.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.