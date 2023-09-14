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Броньовані черепахи допомагають ЗСУ! Як лікарі-бізнесмени стали волонтерами

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 14 Вересня 2023, 21:30

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