Подарувати світло Україні: італійський журналіст пройде 500 км, щоб зібрати мільйон євро на благодійність

З початку повномасштабної війни минуло вже чимало часу, тому волонтерам доводиться вигадувати чимало активностей, аби заохотити людей донатити на благодійні проекти.

Зокрема, позаштатний кореспондент італійського видання Wired Italy Кевін Карбоні вирішив пройти шлях у 500 кілометрів уздовж траси Е373 від польського кордону до Києва, щоб зібрати кошти на благодійність.

Головна мета — мільйон євро, які італієць перерахує фондам Голоси дітей та Energy Act For Ukraine. На ці кошти можна буде забезпечити сонячною енергією п’ять лікарень або ж десять шкіл.

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Також зібрані гроші можуть посилити мережу психологів по всій Україні, організацією якої займається фонд Голоси дітей.

Для реалізації свого задуму Кевін Карбоні створив ініціативу Walk to Kyiv разом зі своїми колегами Джулією Романі та Раффаеле Пекораро.

Не буде жодного миру без перемоги України, міцної підтримки психічного здоров’я та нової енергетичної системи на базі відновлюваної енергії, — пише журналіст у своїх соцмережах.

Наразі журналіст вже перебуває у Бородянці, тому у всіх охочих ще є шанс підтримати його ініціативу та допомогти українським дітям.

Та збирають кошти на благодійність не лише волонтери, але й колишні військовослужбовці. Читай, як ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори.

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