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Подарувати світло Україні: італійський журналіст пройде 500 км, щоб зібрати мільйон євро на благодійність

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 10:00
Кевін Карбоні
Фото: Instagram

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