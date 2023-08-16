Новости

Тебе тоже было ощутимо? В NASA сообщили, что этот июль стал самым жарким месяцем с 1880 года

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 августа 2023, 07:00
найспекотніший місяць
Фото: Pexels

Больше новостей
День незалежності України
Страна начинается с тебя: когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника
Квашені помідори: рецепт покроково
Квашеные помидоры в бочке и банках: простые рецепты для вкусной зимы
Как устранить пигментацию
Кремы здесь не помогут: советы, как избавиться от пигментации и не навредить коже
українці за кордоном
Страх за жизнь и отсутствие мотивации: планируют ли украинцы возвращаться из-за границы
Смотреть больше

Материалы по теме

Зі смітника на тиждень моди: дніпрянин ефективно перероблює пластик
Произведение искусства из мусора! Как в Днепре эффективно перерабатывают пластик и что из него получается
Аномальная жара
Осторожно, аномальная жара! Чем чревата и какие последствия — рассказали в ВОЗ
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод
В Одесі зелене море: чи можна в ньому купатися — аналіз науковців
Черное море зеленеет и грозит болезнями. Почему следует соблюдать правила гигиены и что происходит

Видео
0:06:02
українці за кордоном

Страх за жизнь и отсутствие мотивации: планируют ли украинцы возвращаться из-за границы
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 16 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:33
Вовки Да Вінчі
Все, как на настоящем поле боя! Бойцы батальона Волки Да Винчи провели тренировку для добровольцев
0:06:30
Евакуація з Харківщини
Мы четыре дня уже не ели и не спали… Жители Харьковской области рассказали, как ждали эвакуации
0:03:05
Під обстрілами торгують крамом: як живуть люди у Гуляйполі
Больше года его уничтожают россияне, но город живет! Репортаж из разрушенного Гуляйполя
0:02:58
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами
0:02:23
Степне на Запоріжжі 14 серпня 2023: очевидці про наслідки обстрілу
Позвонили перед трагедией, а через несколько минут уже не брали трубку. Последствия трагического обстрела Степного
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола
Уничтожили все, что строили целую жизнь! Пенсионерка из Авдеевки со слезами рассказывает о годах, прожитых возле фронта
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:22
російська музика
До 25 тысяч грн за распространение “русской культуры”: будут ли штрафовать за прослушивание музыки из РФ
Больше видео
банкомат не видає гроші
Читать дальше
Может случиться с каждым: что делать, если банкомат не выдает деньги

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь