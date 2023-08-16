Тебе тоже было ощутимо? В NASA сообщили, что этот июль стал самым жарким месяцем с 1880 года

Изменение климата всегда влияет на людей и экосистемы по всему миру, даже если мы этого не замечаем. Хотя было сложно не заметить, что в прошлом месяце было очень жарко. И оказывается, это не просто так.

По данным ученых Института космических исследований имени Годдарда NASA (GISS) в Нью-Йорке, июль 2023 года был жарче любого другого месяца с 1880 года.

Этот июль был не просто теплее любого предыдущего июля — это был самый жаркий месяц в нашей истории с 1880 года, — сказал директор GISS Гэвин Шмидт.

NASA собирает свои записи по данным о температуре воздуха на поверхности с десятков тысяч метрологических станций, а также по данным на поверхности моря, что удается получить приборами на кораблях и буях. Эти необработанные показатели анализируются с помощью методов, учитывающих разное расстояние между температурными станциями по всему миру и влияние городского тепла, которое может исказить расчеты.

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Так и удалось определить, что в целом июль 2023 был на 0,24 градуса по Цельсию теплее, чем любой другой июль в отчетах NASA. Также он был на 1,18 градуса по Цельсию более теплым, чем средний июль между 1951 и 1980 годами.

Науке ясно, что это ненормально.

— Потепление по всему миру обусловлено в основном выбросами парниковых газов, вызванных деятельностью человека. И это повышение средних температур вызывает опасную экстремальную жару, которую люди испытывают во всем мире, — отмечает директор GISS Гэвин Шмидт.

GISS проводит подобные исследования, чтобы следить за изменениями температуры в течение многих веков, а также фиксировать аномалии, которые впоследствии могут стать последовательными тенденциями.

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