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Тобі теж було відчутно? У NASA повідомили, що цей липень став найспекотнішим місяцем з 1880 року

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Серпня 2023, 07:00
найспекотніший місяць
Фото: Pexels

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