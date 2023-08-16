Тобі теж було відчутно? У NASA повідомили, що цей липень став найспекотнішим місяцем з 1880 року

Зміна клімату завжди впливає на людей і екосистеми в усьому світі, навіть якщо ми цього не помічаємо. Хоча було складно не помітити, що минулого місяця було надзвичайно спекотно. І виявляється, це не просто так.

За даними вчених Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA (GISS) у Нью-Йорку, липень 2023 року був спекотнішим за будь-який інший місяць з 1880 року.

Цей липень був не просто теплішим, ніж будь-який попередній липень — це був найспекотніший місяць у нашій історії з 1880 року, — сказав директор GISS Гевін Шмідт.

NASA збирає свої записи з даних про температуру повітря на поверхні з десятків тисяч метрологічних станцій, а також з даних на поверхні моря, що вдається отримати приладами на кораблях і буях. Ці необроблені показники аналізуються за допомогою методів, які враховують різну відстань між температурними станціями по всьому світу та вплив міського тепла, який може спотворити розрахунки.

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Так і вдалось визначити, що загалом липень 2023 року був на 0,24 градуса за Цельсієм теплішим, ніж будь-який інший липень у звітах NASA. Також він був на 1,18 градуса за Цельсієм теплішим, ніж середній липень між 1951 і 1980 роками.

Науці зрозуміло, що це ненормально.

— Потепління в усьому світі зумовлене в основному викидами парникових газів, спричиненими діяльністю людини. І це підвищення середніх температур викликає небезпечну екстремальну спеку, яку люди відчувають в усьому світі, — зазначає директор GISS Гевін Шмідт.

GISS проводить подібні дослідження, щоб слідкувати за змінами температури протягом багатьох століть, а також фіксувати аномалії, які згодом можуть стати послідовними тенденціями.

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