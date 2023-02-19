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Истощение, разведка или нехватка запасов? Как и почему российские оккупанты изменили тактику обстрелов

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 февраля 2023, 14:35
РФ змінила тактику обстрілів
Фото: Unsplash

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