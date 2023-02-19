Истощение, разведка или нехватка запасов? Как и почему российские оккупанты изменили тактику обстрелов

Пока война продолжается, мы приобретаем новые навыки, в частности, наши военные становятся более ловкими и опытными. В то же время учится вести боевые действия и наш враг, а потому меняет тактику.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне стали чаще наносить удары по территории Украины, но меньшим количеством ракет.

Как видите, они меняют тактику по предварительному сильнейшему обстрелу… Мы видим единичные удары по несколько ракет.

Оккупанты ведут не столь интенсивный огонь, как раньше. Кроме того, часто захватчики прибегают к ночным обстрелам.

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Причин этому может быть несколько, в том числе истощение запасов врага. Однако такая тактика может свидетельствовать о том, что противник просто пытается разведать местонахождение наших систем ПВО, истощить их и одновременно повлиять на психологическое состояние гражданских.

Если могли бы больше, то обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет. Враг явно сейчас нагнетает обстановку.

Об изменении тактики врага говорит и начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Предыдущая тактика, когда враги использовали большое количество ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла.

Наталья Гуменюк отмечает, что оккупанты постоянно наблюдали за эффективностью украинских систем ПВО и их успехи донимали врага. Поэтому захватчики начали разведывать местонахождение противовоздушной обороны.

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В то же время по состоянию на утро 19 февраля Россия держит в Черном море девять кораблей, среди которых два ракетоносителя — один надводный и один подводный. Поэтому по словам Натальи Гуменюк, общий залп может составлять восемь ракет, которые находятся наготове. Но не стоит забывать, что у России есть и дополнительные носители ракет, которые могут быстро вывести в море для атаки.

Вместе с тем наблюдается определенная неуверенность врага в своих запасах.

По имеющейся информации они пытаются подвозить запасы Калибров в Севастополь. Вероятно, им их уже не хватает.

Ни одна воздушная тревога не обходится без воинов мобильных огневых групп. Их задача — помешать врагу совершить очередную кровавую атаку по гражданской инфраструктуре. Смотри, как работают подразделения мобильных огневых групп в Киевской области.

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