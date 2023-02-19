Виснаження, розвідка чи нестача запасів? Як та чому російські окупанти змінили тактику обстрілів

Поки війна триває, ми здобуваємо нові навички, зокрема наші військові стають більш вправними та досвідченими. Водночас навчається вести бойові дії й наш ворог, а тому змінює тактику.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни почали частіше завдавати ударів по території України, але меншою кількістю ракет.

Як бачите, вони змінюють тактику з попереднього найсильнішого обстрілу… Ми бачимо поодинокі удари по кілька ракет.

Окупанти ведуть не настільки інтенсивний вогонь, як раніше. Крім того, часто загарбники вдаються до нічних обстрілів.

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Причин для цього може бути декілька, зокрема виснаження запасів ворога. Проте також така тактика може свідчити про те, що противник просто намагається розвідати місцезнаходження наших систем ППО, виснажити їх та водночас вплинути на психологічний стан цивільних.

Могли б більше, то обов’язково вдарили б сильніше та більшою кількістю ракет. Ворог вочевидь зараз нагнітає обстановку.

Про зміну тактики ворога говорить і начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Попередня тактика, коли вороги використовували дуже багато ракет і мали не дуже великий результат, їх не задовольняла.

Наталія Гуменюк зазначає, що окупанти постійно спостерігали за ефективністю українських систем ППО і їхні успіхи дошкуляли ворогу. Тому загарбники почали розвідувати місцезнаходження протиповітряної оборони.

Водночас станом на ранок 19 лютого Росія тримає в Чорному морі дев’ять кораблів, серед яких два ракетоносії — один надводний та один підводний. Тож за словами Наталії Гуменюк, наразі загальний залп може становити вісім ракет, які знаходяться напоготові. Та не варто забувати, що Росія має й додаткові носії ракет, які можуть швидко вивести в море для атаки.

Разом з тим, спостерігається певна невпевненість ворога у своїх запасах.

За наявною інформацією, вони намагаються підвозити запаси Калібрів в Севастополь. Ймовірно, їм вже їх не вистачає.

Жодна повітряна тривога не обходиться без воїнів мобільних вогневих груп. Їхнє завдання — завадити ворогу здійснити чергову криваву атаку по цивільній інфраструктурі. Дивись, як працюють підрозділи мобільних вогневих груп в Київській області.

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