Самые популярные вакансии в армии: что выбирают будущие защитники

Фото Facebook Попасть в войско на должность мечты теперь можно не только через центры рекрутинга, но и благодаря приложению Резерв+. В нем накопилось уже более 110 тысяч отзывов онлайн-рекрутинга. Об этом рассказали в Минобороны. Куда чаще всего подаются рекрутеры? Рассказываем в материале. Какие направления службы чаще всего выбирают в Резерв+ Украинцы оставили более 110 тысяч заявок в приложении Резерв+ на разные вакансии в Силы обороны Украины. Чаще всего те, кто хочет присоединиться к армии, предпочитают такие направления службы: пехота, штаб, БпЛА, медицина и транспорт. Количество заявок на вакансии в Резерв+ выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет лучше всего отвечать их навыкам. В Минобороны добавляют, что войску всё еще нужны все профессии. Ведь каждая из них полезна и увеличивает возможности войска.Рекрутинг в приложении Резерв+ запустили в октябре прошлого года. Здесь можно найти вариант для себя среди тысяч предложений. Читать по теме Сознательный выбор без принуждения. Как работает рекрутинг в ВСУ — зарплаты, вакансии и возможности Достойная зарплата, а главное — возможность выбора! Как работает рекрутинг в ВСУ и что нужно знать. Благодаря сотрудничеству с Lobby X, можно выбрать одну из 9000 должностей в украинской армии. Подобрать работу можно по навыкам, опыту и желаемой сфере занятости. При поиске вакансии пользователям необходимо пройти небольшой тест — например, указать, завершено ли обучение в одной из военных сфер или в каком направлении гражданин разбирается лучше всего. Каждая вакансия имеет детальное описание, информацию о бригаде, командовании и достижениях, а также упоминания в медиа. Можно фильтровать должности и направления. Ранее мы рассказывали об открытии нового центра рекрутинга в Днепре. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: мобилизация, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter