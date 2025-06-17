Самые популярные вакансии в армии: что выбирают будущие защитники

Попасть в войско на должность мечты теперь можно не только через центры рекрутинга, но и благодаря приложению Резерв+. В нем накопилось уже более 110 тысяч отзывов онлайн-рекрутинга. Об этом рассказали в Минобороны. Куда чаще всего подаются рекрутеры? Рассказываем в материале.

Какие направления службы чаще всего выбирают в Резерв+

Украинцы оставили более 110 тысяч заявок в приложении Резерв+ на разные вакансии в Силы обороны Украины. Чаще всего те, кто хочет присоединиться к армии, предпочитают такие направления службы: пехота, штаб, БпЛА, медицина и транспорт.

Количество заявок на вакансии в Резерв+ выросло вдвое с февраля. Украинцы ищут и находят себе место службы, которое будет лучше всего отвечать их навыкам.

В Минобороны добавляют, что войску всё еще нужны все профессии. Ведь каждая из них полезна и увеличивает возможности войска.

Рекрутинг в приложении Резерв+ запустили в октябре прошлого года. Здесь можно найти вариант для себя среди тысяч предложений.

Благодаря сотрудничеству с Lobby X, можно выбрать одну из 9000 должностей в украинской армии. Подобрать работу можно по навыкам, опыту и желаемой сфере занятости.

При поиске вакансии пользователям необходимо пройти небольшой тест — например, указать, завершено ли обучение в одной из военных сфер или в каком направлении гражданин разбирается лучше всего.

Каждая вакансия имеет детальное описание, информацию о бригаде, командовании и достижениях, а также упоминания в медиа. Можно фильтровать должности и направления.

Ранее мы рассказывали об открытии нового центра рекрутинга в Днепре.

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