Найпопулярніші вакансії у війську: що вибирають майбутні захисники

Фото Facebook Потрапити до війська на посаду мрії тепер можна не лише через рекрутингові центри, а й завдяки застосунку Резерв+. У ньому накопичилося вже понад 110 тисяч відгуків онлайн-рекрутингу. Про це розповіли у Міноборони. Куди найчастіше подаються рекрутери? Розповідаємо в матеріалі. Які напрями служби найчастіше вибирають у Резерв+ Українці залишили понад 110 тисяч заявок у застосунку Резерв+ на різні вакансії до Сил оборони України. Найчастіше ті, хто хоче долучитися до війська, віддають перевагу таким напрямам служби: піхота, штаб, БпЛА, медицина і транспорт. Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще. У Міноборони додають, що війську досі потрібні всі професії. Адже кожна з них корисна і збільшує можливості війська.Рекрутинг у застосунку Резерв+ запустили торік у жовтні. Тут можна знайти варіант для себе серед тисяч пропозицій. Читати на тему Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості Гідна зарплата, а головне — можливість вибору! Як працює рекрутинг до ЗСУ та що варто знати. Завдяки співпраці з Lobby X, можна вибрати одну з 9000 посад в українському війську. Підібрати роботу можна за навичками, досвідом і бажаною сферою зайнятості. Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи завершене навчання в одній із військових сфер, або у якому напрямі громадянин розбирається найкраще. Кожна вакансія має детальний опис, інформацію про бригаду, командування і здобутки, а також згадки у медіа. Можна фільтрувати посади та напрями. Раніше ми розповідали про відкриття нового рекрутингового центру у Дніпрі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: мобілізація, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter