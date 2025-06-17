Найпопулярніші вакансії у війську: що вибирають майбутні захисники

Потрапити до війська на посаду мрії тепер можна не лише через рекрутингові центри, а й завдяки застосунку Резерв+. У ньому накопичилося вже понад 110 тисяч відгуків онлайн-рекрутингу. Про це розповіли у Міноборони. Куди найчастіше подаються рекрутери? Розповідаємо в матеріалі.

Які напрями служби найчастіше вибирають у Резерв+

Українці залишили понад 110 тисяч заявок у застосунку Резерв+ на різні вакансії до Сил оборони України. Найчастіше ті, хто хоче долучитися до війська, віддають перевагу таким напрямам служби: піхота, штаб, БпЛА, медицина і транспорт.

Кількість заявок на вакансії в Резерв+ зросла вдвічі з лютого. Українці шукають і знаходять собі місце служби, яке відповідатиме їхнім навичкам найкраще.

У Міноборони додають, що війську досі потрібні всі професії. Адже кожна з них корисна і збільшує можливості війська.

Рекрутинг у застосунку Резерв+ запустили торік у жовтні. Тут можна знайти варіант для себе серед тисяч пропозицій.

Завдяки співпраці з Lobby X, можна вибрати одну з 9000 посад в українському війську. Підібрати роботу можна за навичками, досвідом і бажаною сферою зайнятості.

Під час пошуку вакансії користувачам необхідно пройти невеликий тест — наприклад, вказати, чи завершене навчання в одній із військових сфер, або у якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Кожна вакансія має детальний опис, інформацію про бригаду, командування і здобутки, а також згадки у медіа. Можна фільтрувати посади та напрями.

Раніше ми розповідали про відкриття нового рекрутингового центру у Дніпрі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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