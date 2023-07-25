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Вместо CUAET: Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинцев

Диана Просяник, редактор сайта 25 июля 2023, 18:00
Канада програма проживання українців
Фото: Unsplash

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