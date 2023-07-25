Вместо CUAET: Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинцев

Правительство Канады анонсировало создание новой программы для иммиграции украинских беженцев, которая позволит лицам, проживающим в Канаде со своими семьями, получить статус постоянного резидента.

Программа будет открыта для украинцев, которые уже имеют временный статус в Канаде, а в стране живет по крайней мере один член семьи.

Об этом сообщил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер как раз в тот день, когда заканчивалось действие первичной государственной программы экстренной иммиграции для украинцев — CUAET.

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Она начала свою работу 17 марта 2022 года, и за этот период временный приют в Канаде получили более 166 тысяч украинцев.

Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку и помощь семьям, разделенным из-за войны, включая эту программу воссоединения семей, — отметил Шон Фрейзер.

И добавил, что программа поможет украинским семьям оставаться вместе, пока они создают новую жизнь в новых канадских общинах.

Эта постоянная поддержка основывается на нашем устойчивом стремлении помочь украинцам найти безопасное место пребывания и предоставить им необходимую помощь.

Когда заработает новая программа для украинцев

Правительство Канады обещает сообщить дополнительные детали ближе к началу программы, которое состоится 23 октября 2023 года. Анонсированная программа будет бесплатной и продлится в течение одного года.

Украинцы, получившие визу CUAET, смогут до 31 марта 2024 года въезжать в Канаду в соответствии со специальными мерами.

С 16 июля 2023 года украинцы и члены их семей все еще могут подавать заявки на визу через действующие программы временного проживания. Однако они будут обязаны платить сборы и соответствовать стандартным требованиям.

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