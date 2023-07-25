Замість CUAET: Канада запустить нову програму постійного проживання для українців

Уряд Канади анонсував створення нової програми для імміграції українських біженців, що дасть змогу особам, що проживають у Канаді зі своїми родинами, отримати статус постійного резидента.

Програма буде відкрита для українців, що вже мають тимчасовий статус у Канаді та мають у країні принаймні одного члена родини.

Про це повідомив міністр з питань імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер якраз того дня, коли закінчувалася дія первинної державної програми екстреної імміграції для українців — CUAET.

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Вона розпочала свою роботу 17 березня 2022 року, і за цей період тимчасовий прихисток у Канаді отримали більше ніж 166 тисяч українців.

Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку та допомогу родинам, розділеним через війну, включно з цією програмою возз’єднання родин, — наголосив Шон Фрейзер.

Та додав, що програма допоможе українським сім’ям залишатися разом, поки вони створюють нове життя у нових канадських громадах.

Ця постійна підтримка ґрунтується на нашому стійкому прагненні допомогти українцям знайти безпечне місце перебування і надати їм необхідну допомогу.

Коли запрацює нова програма для українців

Уряд Канади обіцяє повідомити додаткові деталі ближче до початку програми, що відбудеться 23 жовтня 2023 року. Анонсована програма буде безкоштовною і триватиме протягом одного року.

Українці, що отримали візу CUAET, зможуть до 31 березня 2024 року в’їжджати до Канади відповідно до спеціальних заходів.

З 16 липня 2023 року українці та члени їхніх родин все ще можуть подавати заявки на візу через чинні програми тимчасового проживання. Однак вони будуть зобов’язані сплачувати збори та відповідати стандартним вимогам.

Раніше ми розповідали про як отримати громадянство Канади та які переваги воно дає.

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