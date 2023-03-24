Киев после сокращения комендантского часа: новый график работы общественного транспорта, заведений и продажи алкоголя

Уже 26 марта начнет действовать сокращенный комендантский час в Киеве. Он будет начинаться в 00:00, а заканчиваться в 5:00 каждый день.

При этом изменится расписание работы метро, общественного транспорта, заведений питания и магазинов. О новом графике работы города мы рассказали в материале.

Метро: обновленный график работы

Сейчас метрополитен работает с 6:00 до 22:00. Однако уже 26 марта 2023 оно продолжит свою работу до 23:00.

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Детальнее о том, как будет работать метро в Киеве после сокращения комендантского часа, какими станут интервалы движения поездов, где можно будет осуществить пересадки и какие закрытые станции останутся, читай в нашем материале.

Общественный транспорт: новый график

С 26 марта час дольше будет работать и общественный транспорт столицы — с 5:30 до 23:30. Работа фуникулера — с 7:00 до 22:00.

В мэрии отметили, что актуальное расписание движения общественного транспорта, в частности первых и последних рейсов, можно посмотреть на сайте КП Киевпасстранс или в приложении Киев Цифровой.

Магазины, аптеки, ТРЦ и продажа алкоголя

Магазины, торговые центры и рестораны продолжат работу таким образом, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Изменения каснуться и периода продажи алкоголя в Киеве. С 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях столицы можно будет приобрести с 11:00 до 21:00.

Как отмечают в КГГА, это решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции.

Сократить не значит отменить: правила комендантского часа

Важно помнить, что в городе все еще действуют ограничения во время комендантского часа. Напомним, что запрещено находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Если человек нарушает правила комендантского часа, его имеет право задержать патруль города, выяснить причину, осмотреть вещи, транспортное средство и даже квартиру.

Недавно мы рассказали, для кого разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте.

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