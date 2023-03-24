Київ після скорочення комендантської години: новий графік роботи громадського транспорту, закладів та продажу алкоголю

Вже 26 березня почне діяти скорочена комендантська година у Києві. Розпочинатиметься вона о 00:00, а закінчуватиметься о 5:00 щодня.

Разом з цим зміниться розклад роботи метро, громадського транспорту, закладів харчування та магазинів. Про новий графік роботи міста ми розповіли у матеріалі.

Метро: оновлений графік роботи

Зараз метрополітен працює із 6:00 до 22:00. Однак уже 26 березня 2023 року воно продовжить свою роботу до 23:00.

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Детальніше про те, як працюватиме метро у Києві після скорочення комендантської, якими стануть інтервали руху потягів, де можна буде здійснити пересадки і які закриті станції залишаться, читай у нашому матеріалі.

Громадський транспорт: новий графік

З 26 березня на годину довше працюватиме і громадський транспорт столиці — із 5:30 до 23:30. Робота фунікулера — із 7:00 до 22:00.

У мерії зазначили, що актуальний розклад руху громадського транспорту, зокрема перших та останніх рейсів, можна переглянути на сайті КП Київпастранс або ж у застосунку Київ Цифровий.

Магазини, аптеки, ТРЦ і продаж алкоголю: оновлення

Магазини, торговельні центри та ресторани подовжать свою роботу так, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Зміни торкнуться і періоду продажу алкоголю в Києві. З 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах столиці можна буде придбати з 11:00 до 21:00.

Як зазначають у КМДА, це рішення допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції.

Скоротити не означає скасувати: правила комендантської години

Важливо пам’ятати, що в місті все ще діють обмеження під час комендантської години. Нагадаємо, що заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Якщо людина порушує правила комендантської години, її має право затримати патруль міста, з’ясувати причину, оглянути речі, транспортний засіб і навіть помешкання.

Нещодавно ми розповіли, для кого дозволений безоплатний проїзд у громадському транспорті.

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