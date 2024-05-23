Кому не нужно обновлять данные в ТЦК в 2024 году: объяснение

Вступивший в силу 18 мая 2024 года новый закон о мобилизации обязал всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет прийти обновить свои данные — сделать это можно онлайн и офлайн, об этом мы рассказывали ранее.

Однако есть ли исключения в этом правиле и кому не нужно обновлять свои данные в ТЦК после 18 мая?

Разобрались и рассказываем тебе в материале, кому не нужно обновлять информацию о себе в 2024 году.

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Обновлять свои данные должны все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме тех, кто исключен из военного учета.

Факт исключения из военного учета должен быть указан в военном билете и государственных реестрах соответственно.

Если военнообязанный человек снят с военного учета, но не имеет соответствующей записи в своем военном билете, он должен обратиться в ТЦК.

Исключен из военного учета: кому не нужно обновлять свои данные

Исключить из военного учета могут по следующим причинам:

военно-врачебная комиссия (ВЛК) признала человека непригодным к службе;

лицо достигло 60-летнего возраста;

лицо больше не является гражданином Украины.

Однако если военнообязанный обновлял свои данные до 18 мая, со вступлением в силу нового закона нужно это сделать еще раз.

Нужно ли обновлять данные военнослужащим

Также неотложный вопрос — нужно ли обновлять данные действующим военнослужащим. Ранее в эфире телемарафона Єдині новини заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, как поступать в таком случае.

По ее словам, военнослужащие не стоят на военном учете, поэтому им обновлять свои данные в ТЦК не нужно.

Если военнослужащий загрузил приложение Резерв+ и увидел статус В розыске, тогда следует обратиться в ТЦК и сообщить об ошибке.

— Если вы все же скачали приложение и увидели статус В розыске, это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные.

Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в территориальный центр и предоставить необходимые документы — паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу, — объяснила Черногоренко.

Ранее мы также объясняли, какая разница между исключением из учета и снятием с военного учета.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.