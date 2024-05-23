Кому не треба оновлювати дані в ТЦК у 2024 році: пояснення

Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня 2024 року, зобовʼязав усіх військовозобовʼязаних чоловіків віком від 18 до 60 років прийти оновити свої дані — зробити це можна онлайн та офлайн, про це ми розповідали раніше.

Однак чи є винятки у цьому правилі та кому не потрібно оновлювати свою дані в ТЦК після 18 травня?

Розібралися та розповідаємо тобі далі у матеріалі, кому не потрібно оновлювати інформацію про себе у 2024 році.

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Оновлювати свої дані повинні всі військовозобовʼязані чоловіки віком від 18 до 60 років, окрім тих, хто є виключеним із військового обліку.

Факт виключення із військового обліку має бути зазначений у військовому квитку та державних реєстрах відповідно.

Якщо військовозобовʼязаний чоловік знятий з військового обліку, але не має відповідного запису у своєму військовому квитку, він має звернутися до ТЦК.

Кого можуть виключити з військового обліку

Виключити з військового обліку можуть з таких причин:

військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала людину непридатною до служби;

особа досягла 60-річного віку;

особа більше не є громадянином України.

Однак, якщо військовозобовʼязаний оновлював свої дані до 18 травня, з набуттям чинності нового закону потрібно це зробити ще раз.

Чи потрібно оновлювати дані військовослужбовцям

Також нагальне питання — чи потрібно оновлювати дані чинним військовослужбовцям. Раніше в ефірі телемарафону Єдині новини заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, як чинити у такому випадку.

За її словами, військовослужбовці не стоять на військовому обліку, тож їм оновлювати свої дані в ТЦК не потрібно.

Якщо військовослужбовець (-иця) завантажила застосунок Резерв+ і побачив (-ла) статус У розшуку, тоді варто звернутися до ТЦК та повідомити про помилку.

— Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус У розшуку, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані.

Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу, — пояснила Черногоренко.

Раніше ми також пояснювали тобі, яка різниця між виключенням з обліку та зняттям з військового обліку.

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