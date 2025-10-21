Корректор против мобилизации: женщина подделала группу инвалидности, чтобы сына не забрали на войну

В Костопольском районном суде Ровенской области вынесли приговор женщине из села Зносичи Сарненского района, которая незаконно изменила группу своей инвалидности в документах, чтобы помочь сыну избежать призыва в армию. Читай в материале детали инцидента и какой приговор был вынесен женщине.

Корректором исправила группу инвалидности: что известно

Об инциденте говорится в решении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. По материалам дела, в 2024 году предприниматель решила воспользоваться нормой законодательства, предусматривающей отсрочку от мобилизации для лиц, чьи близкие родственники имеют инвалидность II группы.

Женщина имела установленную III группу инвалидности, что не давало такого права. Чтобы изменить это, она отсканировала свое пенсионное удостоверение, выданное Пенсионным фондом Украины, и с помощью программы Adobe Photoshop внесла поправки: заменила III группу на II. После редактирования она распечатала фальсифицированный документ.

Кроме того, обвиняемая внесла изменения в справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Она сделала копию оригинала, с помощью ручки-корректора стерла слово третья в пункте о группе инвалидности и дописала вторая. Оба поддельных документа женщина передала своему сыну, который подал их в территориальный центр комплектования как доказательство того, что мать имеет II группу инвалидности.

Следствие установило, что, по данным Ровенской областной МСЭК, женщине действительно была присвоена только III группа инвалидности. В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и активно способствовала установлению обстоятельств преступления. Суд учел эти смягчающие обстоятельства, а также тот факт, что женщина ранее не судима, не состоит на учете у психиатра или нарколога.

Судья признал ее виновной по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов и их использование). Наказанием стал штраф в размере 8500 гривен. Кроме того, суд отменил арест на изъятое при обыске имущество, в частности сканирующее устройство Canon, которым, вероятно, пользовались для создания копий документов.

