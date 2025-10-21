Коректор проти мобілізації: жінка підробила групу інвалідності, щоб сина не забрали на війну

У Костопільському районному суді Рівненської області винесли вирок жінці з села Зносичі Сарненського району, яка незаконно змінила групу своєї інвалідності в документах, щоб допомогти синові уникнути призову до армії. Читай у матеріалі деталі інциденту та який вирок було винесено жінці.

Коректором виправила групу інвалідності: що відомо

Про інцидент йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. За матеріалами справи, у 2024 році підприємиця вирішила скористатися нормою законодавства, яка передбачає відстрочку від мобілізації для осіб, чиї близькі родичі мають інвалідність II групи.

Жінка мала встановлену III групу інвалідності, що не давало такого права. Щоб змінити це, вона відсканувала своє пенсійне посвідчення, видане Пенсійним фондом України, і за допомогою програми Adobe Photoshop внесла правки: замінила III групу на II. Після редагування вона роздрукувала фальсифікований документ.

Крім того, обвинувачена внесла зміни до довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Вона зробила копію оригіналу, за допомогою ручки-коректора стерла слово третя в пункті про групу інвалідності та дописала друга. Обидва підроблені документи жінка передала своєму синові, який подав їх до територіального центру комплектування як доказ того, що мати має II групу інвалідності.

Слідство встановило, що за даними Рівненської обласної МСЕК, жінці справді була присвоєна лише III група інвалідності. Під час розслідування обвинувачена повністю визнала провину, розкаялася та активно сприяла встановленню обставин злочину. Суд врахував ці пом’якшувальні обставини, а також той факт, що жінка раніше не судима, не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога.

Суддя визнав її винною за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів та їх використання). Покаранням став штраф у розмірі 8500 гривень. Крім того, суд скасував арешт на вилучене під час обшуку майно, зокрема сканувальний пристрій Canon, яким, ймовірно, користувалися для створення копій документів.

