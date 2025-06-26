Костюм Владимира Зеленского на саммите НАТО: почему президент не в привычном милитари

Впервые от начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский появился на публике не в военной одежде, а в элегантном черном костюме.

Таким он был пойман в кадр в королевском дворце Хейс-тен-Бос в Гааге, куда его пригласил на ужин король Нидерландов Виллем-Александр вместе с королевой Максимой. Также во дворец приехали другие мировые лидеры, члены саммита НАТО.

Сдержанный, формальный образ Владимира Зеленского сразу привлек всеобщее внимание. И хотя этот костюм был не менее красноречив, чем военная форма, его восприняли как уступку дипломатическому этикету.

Кто создал классический костюм Владимира Зеленского и что предшествовало смене имиджа президента — далее в материале.

Классический костюм Владимира Зеленского — кто дизайнер

Костюм, в котором на официальном приеме появился Владимир Зеленский, только на первый взгляд кажется классическим.

Это не традиционный костюм-тройка с белой рубашкой и галстуком, а пиджак с элементами милитари-кроя, черная рубашка без галстука и брюки в тон.

Костюм Владимира Зеленского — уникальный образ из капсульной коллекции украинского бренда VIKTORANISIMOV, созданной специально для главы государства.

Над ним работал сам основатель бренда — дизайнер Виктор Анисимов, имевший задачу сохранить в одежде дух военного времени, но трансформировать его в классику для дипломатических встреч самого высокого уровня.

Это уже не военная форма в чистом виде, но костюм с сильным акцентом на нее: куртка-пиджак с закругленными лацканами сшита из ткани на основе вискозы и льна, характерной для полевой одежды.

Впрочем, самой яркой деталью образа президента стала обувь: вместо классических лакированных ботинок Зеленский выбрал черные тактические ботинки.

Тем самым демонстрируя — страна в войне, и президент остается солидарным с солдатами. Даже на официальном приёме.

Вся коллекция Виктора Анисимова для президента выдержана в черном цвете, который говорит об уравновешенности и уверенности в себе. Она включает десятки вещей: рубашки, гольфы, футболки, куртки, френчи, созданные в единой стилистике.

Почему костюм президента стал объектом обсуждения

28 февраля 2025 года Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он был в черном свитшоте с трезубцем, что мгновенно вызвало бурную реакцию окружающих.

Дональд Трамп пошутил: “Вы сегодня хорошо одеты”, прозрачно намекая, что образ неформален.

После этого журналист Brian Glenn спросил: “Почему вы не в костюме? У вас вообще есть костюм?”.

Зеленский с достоинством ответил: “Я надену костюм после войны… Может быть как ваш, может быть лучше или дешевле — увидим”.

Пресса и соцсети окрестили это конфликтом из-за костюма.

С того времени стало понятно, что для Зеленского его милитари-образ — взвешенное решение, демонстрирующее независимую позицию.

Но нынешнее появление президента в черном классическом костюме также во время встречи с Дональдом Трампом на саммите НАТО стало знаком улучшения диалога: встреча прошла без острых эмоций.

Дипломатический дресс-код, очевидно, сыграл свою роль.

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