Костюм Владимира Зеленского на саммите НАТО: почему президент не в привычном милитари

Фото Сайт президента Украины Впервые от начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский появился на публике не в военной одежде, а в элегантном черном костюме. Таким он был пойман в кадр в королевском дворце Хейс-тен-Бос в Гааге, куда его пригласил на ужин король Нидерландов Виллем-Александр вместе с королевой Максимой. Также во дворец приехали другие мировые лидеры, члены саммита НАТО. Сдержанный, формальный образ Владимира Зеленского сразу привлек всеобщее внимание. И хотя этот костюм был не менее красноречив, чем военная форма, его восприняли как уступку дипломатическому этикету.Кто создал классический костюм Владимира Зеленского и что предшествовало смене имиджа президента — далее в материале. Классический костюм Владимира Зеленского — кто дизайнер Костюм, в котором на официальном приеме появился Владимир Зеленский, только на первый взгляд кажется классическим. Это не традиционный костюм-тройка с белой рубашкой и галстуком, а пиджак с элементами милитари-кроя, черная рубашка без галстука и брюки в тон. Костюм Владимира Зеленского — уникальный образ из капсульной коллекции украинского бренда VIKTORANISIMOV, созданной специально для главы государства. Над ним работал сам основатель бренда — дизайнер Виктор Анисимов, имевший задачу сохранить в одежде дух военного времени, но трансформировать его в классику для дипломатических встреч самого высокого уровня. Читать по теме Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: что обсудили лидеры государств Президенты обсудили ряд вопросов. Согласились ли хоть в чем-то? Это уже не военная форма в чистом виде, но костюм с сильным акцентом на нее: куртка-пиджак с закругленными лацканами сшита из ткани на основе вискозы и льна, характерной для полевой одежды. Впрочем, самой яркой деталью образа президента стала обувь: вместо классических лакированных ботинок Зеленский выбрал черные тактические ботинки. Тем самым демонстрируя — страна в войне, и президент остается солидарным с солдатами. Даже на официальном приёме. Вся коллекция Виктора Анисимова для президента выдержана в черном цвете, который говорит об уравновешенности и уверенности в себе. Она включает десятки вещей: рубашки, гольфы, футболки, куртки, френчи, созданные в единой стилистике. Рresident.gov.ua Почему костюм президента стал объектом обсуждения 28 февраля 2025 года Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он был в черном свитшоте с трезубцем, что мгновенно вызвало бурную реакцию окружающих. Дональд Трамп пошутил: “Вы сегодня хорошо одеты”, прозрачно намекая, что образ неформален. После этого журналист Brian Glenn спросил: “Почему вы не в костюме? У вас вообще есть костюм?”. Зеленский с достоинством ответил: “Я надену костюм после войны… Может быть как ваш, может быть лучше или дешевле — увидим”. Пресса и соцсети окрестили это конфликтом из-за костюма. С того времени стало понятно, что для Зеленского его милитари-образ — взвешенное решение, демонстрирующее независимую позицию. Но нынешнее появление президента в черном классическом костюме также во время встречи с Дональдом Трампом на саммите НАТО стало знаком улучшения диалога: встреча прошла без острых эмоций. Дипломатический дресс-код, очевидно, сыграл свою роль. Читай также: Россия предлагала менять похищенных украинских детей на пленных — какой была реакция президента. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Владимир Зеленский Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter