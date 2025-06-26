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Костюм Владимира Зеленского на саммите НАТО: почему президент не в привычном милитари

Ольга Петухова, редактор сайта 26 июня 2025, 13:15
костюм зеленского
Фото Сайт президента Украины

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