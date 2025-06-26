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Костюм Володимира Зеленського на саміті НАТО: чому президент не в звичному мілітарі

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Червня 2025, 13:15
костюм зеленського
Фото Сайт президента України

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