Костюм Володимира Зеленського на саміті НАТО: чому президент не в звичному мілітарі

Вперше від початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський з’явився на публіці не у військовому одязі, а в елегантному чорному костюмі.

Таким його спіймали в кадр в королівському палаці Хейс-тен-Бос у Гаазі, куди його запросив на вечерю король Нідерландів Віллем-Александр разом із королевою Максимою. Також до палацу приїхали інші світові лідери, члени саміту НАТО.

Стриманий, формальний образ Володимира Зеленського одразу привернув загальну увагу. І хоча цей костюм був не менш красномовним, ніж військова форма, його сприйняли як поступку дипломатичному етикету.

Хто створив класичний костюм Володимира Зеленського і що передувало зміні іміджу президента — далі у матеріалі.

Класичний костюм Володимира Зеленського — хто дизайнер

Костюм, в якому на офіційному прийомі з’явився Володимир Зеленський, лише на перший погляд здається класичним.

Це не традиційний костюм-трійка з білою сорочкою й краваткою, а піджак з елементами мілітарі‑крою, чорна сорочка без краватки й штани в тон.

Костюм Володимира Зеленського – унікальний образ із капсульної колекції українського бренду VIKTORANISIMOV, створеної спеціально для глави держави.

Над ним працював сам засновник бренду — дизайнер Віктор Анісімов, який мав завдання зберегти в одязі дух воєнного часу, але трансформувати його у класику для дипломатичних зустрічей найвищого рівня.

Це вже не військова форма в чистому вигляді, але костюм з сильним акцентом на неї: куртка-піджак із закругленими лацканами пошита з тканини на основі віскози та льону, характерної для польового одягу.

Втім, найпромовистішою деталлю образу президента стало взуття: замість класичних лакованих черевиків Зеленський обрав чорні тактичні черевики.

Тим демонструючи — країна у війні, і президент залишається солідарним з солдатами. Навіть на офіційному прийомі.

Уся колекція Віктора Анісімова для президента витримана в чорному кольорі, який говорить про рівновагу та впевненість у собі. Вона містить десятки речей: сорочки, гольфи, футболки, куртки, френчі, створених у єдиній стилістиці.

Чому костюм президента став об’єктом обговорення

28 лютого 2025 року Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Він був у чорному свитшоті з тризубом, що миттєво викликало бурхливі реакції навколо.

Дональд Трамп пожартував: “Ви сьогодні гарно вдягнені”, прозоро натякаючи, що образ неформальний.

Після цього журналіст Brian Glenn запитав: “Чому ви не в костюмі? Ви взагалі маєте костюм?”.

Зеленський з гідністю відповів: “Я надягну костюм після війни… Може бути як ваш, може бути кращий, чи дешевший — побачимо”.

Преса і соцмережі охрестили це конфліктом через костюм.

Відтоді стало зрозуміло, що для Зеленського його мілітарі-образ — зважене рішення, яке демонструє незалежну позицію.

Але нинішня поява президента у чорному класичному костюмі також і під час зустрічі з Дональдом Трампом на саміті НАТО стала знаком покращення діалогу: зустріч пройшла без гострих емоцій.

Дипломатичний дрес-код, вочевидь, зіграв свою роль.

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