Шаг вместо копейки: Рада поддержала переименование монет в первом чтении

Украинский парламент поддержал историческое решение о смене названия разменной монеты. На заседании Верховной Рады депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект, инициированный Национальным банком. За отдали свои голоса 264 народных избранника.

Хотя профильный комитет рекомендовал принять документ сразу в целом, из-за позиции отдельных депутатов окончательное решение отложили на конец декабря 2025 года.

Как будет копейка по-новому: детали голосования

Законопроект, который предусматривает переименование, был официально зарегистрирован спикером парламента Русланом Стефанчуком 1 октября 2025 года. Этому предшествовало обращение главы НБУ Андрея Пышного. Накануне голосования, 15 декабря, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал рекомендацию принять закон за основу и в целом.

Теперь украинцев интересует, как будет копейка по-новому функционировать в обращении. Согласно тексту документа, номинал остается тем же — одна сотая часть гривны, однако название меняется на аутентичное украинское.

Стоит отметить, что попытка принять закон сразу была заблокирована: нардеп Дмитрий Разумков отклонил это предложение. Поэтому депутаты договорились вернуться к финальному голосованию 27 декабря.

Что означает монета шаг

В пояснительной записке к законопроекту авторы подчеркивают важность восстановления национальных традиций. У многих граждан возникает вопрос: что означает монета шаг для украинской истории? Инициаторы изменений отмечают, что это исконно украинское название для мелких денег, возвращение которого позволит завершить денежную реформу, продолжающуюся с 1996 года.

Само слово шаг имеет глубокие исторические корни на украинских землях, в отличие от копейки, которая ассоциируется с российским имперским наследием. Таким образом, трансформация копейка / шаг является не просто лингвистической заменой, а и актом дерусификации финансовой сферы.

Почему шаг, а не копейка: аргументы

Дискуссия о том, почему шаг, а не копейка должен быть в кошельках украинцев, началась еще в сентябре 2024 года. Именно тогда Национальный банк впервые озвучил эту инициативу. Глава регулятора Андрей Пышный обратился к Верховной Раде с просьбой поддержать изменения, аргументируя это необходимостью восстановления исторической справедливости.

Несмотря на поддержку со стороны парламента и НБУ, идея имела оппонентов. В частности, против нормы о переименовании выступала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Однако аргументы о национальной идентичности перевесили.

Когда заменят копейки на шаги

Один из самых важных вопросов для населения — когда заменят копейки на шаги и не вызовет ли это неудобств. По состоянию на 1 сентября в обращении находилось около 1,4 млрд монет номиналом 50 копеек. Они останутся действительным платежным средством.

Процесс внедрения шага вместо копейки будет происходить постепенно:

новые монеты номиналом 50 шагов будут вводиться в обращение параллельно с существующими копейками;

специальная утилизация старых монет не предусмотрена — они будут выходить из обращения естественным путем;

чеканка новых монет на 2025 год будет осуществляться в рамках запланированных операционных расходов.

Еще в апреле 2025 года Андрей Пышный заверил, что эта реформа не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Таким образом, финансовая система Украины готовится к плавной эволюции: копейка шаг заменит без потрясений для экономики.

Кроме законодательной работы по изменению названий разменных монет, регулятор продолжает выпускать коллекционные денежные знаки. Ранее Нацбанк представил новую памятную монету Тримаймо стрій, посвященную героической несокрушимости украинского народа.

