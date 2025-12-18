Шаг замість копійки: Рада підтримала перейменування монет в першому читанні

Український парламент підтримав історичне рішення щодо зміни назви розмінної монети. На засіданні Верховної Ради депутати проголосували у першому читанні за законопроект, ініційований Національним банком.

За віддали свої голоси 264 народних обранці. Хоча профільний комітет рекомендував ухвалити документ одразу в цілому, через позицію окремих депутатів остаточне рішення відклали на кінець грудня 2025 року.

Як буде копійка по-новому: деталі голосування

Законопроект, який передбачає перейменування, був офіційно зареєстрований спікером парламенту Русланом Стефанчуком 1 жовтня 2025 року. Цьому передувало звернення голови НБУ Андрія Пишного. Напередодні голосування, 15 грудня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики надав рекомендацію ухвалити закон за основу та в цілому.

Тепер українців цікавить, як буде копійка по-новому функціонувати в обігу. Згідно з текстом документа, номінал залишається тим самим — одна сота частина гривні, проте назва змінюється на автентичну українську.

Варто зазначити, що спроба ухвалити закон одразу була заблокована: нардеп Дмитро Разумков відхилив цю пропозицію. Тож депутати домовилися повернутися до фінального голосування 27 грудня.

Що означає монета шаг

У пояснювальній записці до законопроекту автори наголошують на важливості відновлення національних традицій. Для багатьох громадян виникає питання: що означає монета шаг для української історії?

Ініціатори змін підкреслюють, що це питомо українська назва для дрібних грошей, повернення якої дозволить завершити грошову реформу, що триває з 1996 року.

Саме слово шаг має глибоке історичне коріння на українських землях, на відміну від копійки, яка асоціюється з російською імперською спадщиною. Таким чином, трансформація копійка / шаг є не просто лінгвістичною заміною, а й актом дерусифікації фінансової сфери.

Чому шаг, а не копійка: аргументи

Дискусія про те, чому шаг, а не копійка має бути в гаманцях українців, розпочалася ще у вересні 2024 року. Саме тоді Нацбанк вперше озвучив цю ініціативу. Голова регулятора Андрій Пишний звернувся до Верховної Ради з проханням підтримати зміни, аргументуючи це необхідністю відновлення історичної справедливості.

Попри підтримку з боку парламенту та НБУ, ідея мала опонентів. Зокрема, проти норми про перейменування виступала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Однак аргументи щодо національної ідентичності переважили.

Коли змінять копійки на шаги

Одне з найважливіших питань для населення — коли змінять копійки на шаги та чи не спричинить це незручностей. Станом на 1 вересня в обігу перебувало близько 1,4 млрд монет номіналом 50 копійок. Вони залишаться дійсним платіжним засобом.

Запровадження шага замість копійки відбуватиметься поступово:

нові монети номіналом 50 шагів вводитимуться в обіг паралельно з наявними копійками;

спеціальна утилізація старих монет не передбачена — вони виходитимуть з обігу природним шляхом;

карбування нових монет на 2025 рік відбуватиметься в межах запланованих операційних витрат.

Ще у квітні 2025 року Андрій Пишний запевнив, що ця реформа не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Тож фінансова система України готується до плавної еволюції: копійка шаг замінить без потрясінь для економіки.

Окрім законодавчої роботи над зміною назв розмінних монет, регулятор продовжує випускати колекційні грошові знаки. Раніше Нацбанк презентував нову пам’ятну монету Тримаймо стрій!, яка присвячена героїчній незламності українського народу.

