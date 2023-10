За важную борьбу против угнетения женщин: кто получил Нобелевскую премию мира 2023

Едва ли не все ученые и борцы за права человека стремятся получить признание Нобелевского комитета. 6 октября стало известно о присвоении Нобелевской премии мира 2023.

Известно, что Нобелевская премия может быть получена только прижизненно за значительный вклад в развитие и жизнь общества.

Кто стал лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года, рассказываем дальше.

Нобелевский комитет в своем официальном Х (ранее — Twitter) сообщил, что лауреаткой Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская защитница прав женщин Наргес Мохаммади.

— Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2023 Наргес Мохаммади за её борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех, — говорится в сообщении.

