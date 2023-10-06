За важную борьбу против угнетения женщин: кто получил Нобелевскую премию мира 2023

Едва ли не все ученые и борцы за права человека стремятся получить признание Нобелевского комитета. 6 октября стало известно о присвоении Нобелевской премии мира 2023.

Известно, что Нобелевская премия может быть получена только прижизненно за значительный вклад в развитие и жизнь общества.

Кто стал лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года, рассказываем дальше.

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Лауреат Нобелевской премии мира 2023: кто получил

Нобелевский комитет в своем официальном Х (ранее — Twitter) сообщил, что лауреаткой Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская защитница прав женщин Наргес Мохаммади.

— Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую Премию Мира 2023 Наргес Мохаммади за её борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех, — говорится в сообщении.

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Where are you watching from?#NobelPrize https://t.co/H49RH5fJ75 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Известно, что Наргес Мохаммади является активным борцом за свободу людей и женщин, в частности. За свою деятельность в Иране её неоднократно арестовывали и женщина до сих пор находится в тюрьме.

— Её отважная борьба за свободу выражения мнений и право на независимость стоила ей огромных личных жертв. Иранский режим арестовывал её 13 раз, пять раз признавал виновной и приговорил к 31 году заключения и 154 ударов кнутом, — сказала глава норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

В этом году на премию определили 351 претендента. Кто уже получил Нобелевскую премию 2023 года, мы писали в нашем другом материале.

Главное фото: СNN.

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