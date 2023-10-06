За важливу боротьбу проти гноблення жінок: хто отримав Нобелівську премію миру 2023

Чи не всі науковці та борці за права людини прагнуть здобути визнання Нобелівського комітету. 6 жовтня стало відомо про присвоєння Нобелівської премії миру 2023.
Відомо, що Нобелівську премію можна отримати лише прижиттєво за значний вклад у розвиток та життя суспільства.
Хто став лауреатом Нобелівської премії миру 2023 року, розповідаємо далі.
Нобелівський комітет у своєму офіційному Х (раніше — Twitter) повідомив, що лауреаткою Нобелівської премії миру 2023 стала іранська захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді.
— Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх, — йдеться у повідомленні.
WATCH LIVE: Join us for the 2023 Nobel Peace Prize announcement.Hear the breaking news first.Where are you watching from?#NobelPrize https://t.co/H49RH5fJ75— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023
WATCH LIVE: Join us for the 2023 Nobel Peace Prize announcement.Hear the breaking news first.Where are you watching from?#NobelPrize https://t.co/H49RH5fJ75
Відомо, що Наргес Мохаммаді є активною борчинею за свободу людей та жінок зокрема. За свою діяльність в Ірані її неодноразово заарештовували, жінка й досі перебуває у в’язниці.
— Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв. Загалом іранський режим заарештовував її 13 разів, п’ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув’язнення та 154 ударів батогом, — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен.
Цьогоріч на здобуття премії визначили 351 претендента. Хто вже отримав Нобелівську премію 2023, ми писали в нашому іншому матеріалі.
Головне фото: СNN.
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