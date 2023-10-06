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За важливу боротьбу проти гноблення жінок: хто отримав Нобелівську премію миру 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 12:48
Нобелівська премія

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