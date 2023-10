За важливу боротьбу проти гноблення жінок: хто отримав Нобелівську премію миру 2023

Чи не всі науковці та борці за права людини прагнуть здобути визнання Нобелівського комітету. 6 жовтня стало відомо про присвоєння Нобелівської премії миру 2023.

Відомо, що Нобелівську премію можна отримати лише прижиттєво за значний вклад у розвиток та життя суспільства.

Хто став лауреатом Нобелівської премії миру 2023 року, розповідаємо далі.

Нобелівський комітет у своєму офіційному Х (раніше — Twitter) повідомив, що лауреаткою Нобелівської премії миру 2023 стала іранська захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді.

— Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх, — йдеться у повідомленні.

