За важливу боротьбу проти гноблення жінок: хто отримав Нобелівську премію миру 2023

Чи не всі науковці та борці за права людини прагнуть здобути визнання Нобелівського комітету. 6 жовтня стало відомо про присвоєння Нобелівської премії миру 2023.

Відомо, що Нобелівську премію можна отримати лише прижиттєво за значний вклад у розвиток та життя суспільства.

Хто став лауреатом Нобелівської премії миру 2023 року, розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Лауреат Нобелівської премії миру 2023 року: хто отримав

Нобелівський комітет у своєму офіційному Х (раніше — Twitter) повідомив, що лауреаткою Нобелівської премії миру 2023 стала іранська захисниця прав жінок Наргес Мохаммаді.

— Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини та свободи для всіх, — йдеться у повідомленні.

WATCH LIVE: Join us for the 2023 Nobel Peace Prize announcement.



Hear the breaking news first.



Where are you watching from?#NobelPrize https://t.co/H49RH5fJ75 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Відомо, що Наргес Мохаммаді є активною борчинею за свободу людей та жінок зокрема. За свою діяльність в Ірані її неодноразово заарештовували, жінка й досі перебуває у в’язниці.

— Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв. Загалом іранський режим заарештовував її 13 разів, п’ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув’язнення та 154 ударів батогом, — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен.

Цьогоріч на здобуття премії визначили 351 претендента. Хто вже отримав Нобелівську премію 2023, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: СNN.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.