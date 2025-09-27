Скандальное решение по делу о гибели 10-летнего Иванка Гончарука: судья не удовлетворила ходатайство прокуратуры о применении даже самой мягкой меры пресечения к детскому тренеру, обвиняемому в смерти мальчика.

Об этом сообщила мама ребенка, Светлана Гончарук.

По ее словам, прокуроры Киевской областной прокуратуры настаивали хотя бы на личном обязательстве для подозреваемого, но судья отказала.

Это означает, что обвиняемый и дальше может работать тренером, путешествовать и, по мнению родителей, влиять на свидетелей. Для нас такое решение неприемлемо, — подчеркнула мать Иванка.

Родители мальчика заявили, что не собираются останавливаться и будут бороться до конца за справедливость. Для них это не только дело чести, но и шанс изменить систему, чтобы дети в Украине были в безопасности.

Как погиб Иванко Гончарук

Трагедия произошла в августе 2023 года в летнем лагере футбольной академии Бенфика. Тренер повел детей купаться на озеро с девятиметровой глубиной и оставил их без присмотра. Иванко утонул.

По словам родителей, о смерти сына они узнали от правоохранителей, так как руководство лагеря долго не отвечало на их звонки.

Рассмотрение дела тянется уже второй год. В первой половине 2025-го прошло лишь одно заседание, остальные несколько раз переносили. Официальная причина – занятость прокуроров на других слушаниях.

После огласки в СМИ в августе этого года группу прокуроров заменили, а Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет дело под личный контроль.

Родители же настаивают, что главное сейчас — чтобы процесс не остановился, а ответственные за смерть их единственного сына понесли наказание.

Напомним, к сожалению, подобные трагедии – не редкость: ранее в Харькове во время отдыха в гидропарке утонул 8-летний мальчик.

