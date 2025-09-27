Скандальне рішення у справі про загибель 10-річного Іванка Гончарука: суддя не задовольнила клопотання прокуратури щодо застосування навіть найм’якшого запобіжного заходу до дитячого тренера, обвинуваченого у смерті хлопчика.

Про це повідомила мама дитини, Світлана Гончарук.

За її словами, прокурори Київської обласної прокуратури наполягали хоча б на особистому зобов’язанні для підозрюваного, але суддя відмовила.

Це означає, що обвинувачений і далі може працювати тренером, подорожувати та, на нашу думку, впливати на свідків. Для нас таке рішення неприйнятне, — наголосила мати Іванка.

Батьки хлопчика заявили, що не збираються зупинятися й боротимуться до кінця за справедливість. Для них це не лише справа честі, а й шанс змінити систему, аби діти в Україні були у безпеці.

Як загинув Іванко Гончарук

Трагедія сталася у серпні 2023 року в літньому таборі футбольної академії Бенфіка. Тренер повів дітей купатися на озеро з дев’ятиметровою глибиною й залишив їх без нагляду. Іванко потонув.

За словами батьків, про смерть сина вони дізналися від правоохоронців, адже керівництво табору довго не відповідало на їхні дзвінки.

Розгляд справи тягнеться вже другий рік. У першій половині 2025-го відбулося лише одне засідання, решту кілька разів переносили. Офіційна причина – зайнятість прокурорів на інших слуханнях.

Після розголосу у ЗМІ в серпні цього року групу прокурорів замінили, а генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що бере справу під особистий контроль.

Батьки ж наполягають, що головне зараз — щоб процес не зупинився, а відповідальні за смерть їхнього єдиного сина понесли покарання.

На жаль, подібні трагедії — не рідкість: раніше у Харкові під час відпочинку в гідропарку потонув 8-річний хлопчик.

