Турцию снова окутало стихийное бедствие: что известно о шторме в городе Кахраманмараш

Прошла только треть 2023 года, но за этот период уже много стихийных бедствий всколыхнули мир. Сначала Турцию охватили сильные землетрясения, позже — наводнение.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что турецкий город Кахраманмараш накрыл мощный шторм.

Кахраманмараш — один из городов, наиболее пострадавший от землетрясений в Турции. Мощный ветер снес палатки, в которых временно обитали люди, оставшиеся без жилья. Мы расскажем, что известно о шторме в Турции.

Город Кахраманмараш, расположенный на юго-востоке Турции, накрыл мощный шторм, сообщает турецкое издание CNNturk.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что один человек погиб и 50 жителей получили ранения в результате внезапного торнадо и проливного дождя в районе Пазарджик Кахраманмараш.

— Восемь пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Сильный ветер снес 170 палаток, в которых пребывали пострадавшие от землетрясений. Торнадо разбросало куски крыши поврежденных построек, а палатки взлетели в воздух.

В городе уже развернули новые палатки с помощью для пострадавших от торнадо.

